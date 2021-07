Šoreiz raidījums "Tavs Auto TV" vēlreiz kāpj iekšā "laika mašīnā", lai paraudzītos, kādi bija mūsu sapņu automobiļi tad, kad mums vēl nebija autovadītāja tiesību, un kādi tie ir kļuvuši tagad. Šajā sērijā kārta ir pienākusi automobilim, kurš, neskatoties uz saviem gabarītiem, uz visiem laikiem ir atstājis dziļus riepu nospiedumus autobūves vēstures lapās. Šoreiz stāsts būs par "Mini".

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

"Mini" ir viens no pasaulē atpazīstamākajiem automobiļiem. Pateicoties cenai, rotaļīgajai formai un izmēram, tas kļuva ļoti populārs pircēju vidū un jau vēlāk pie šī auto leģendārā tēla pieslīpēšanas piestrādāja gan autosporta trasēs ("Mini" ir uzvarējis Montekarlo rallijā), gan kino un TV ekrānos – noteikti daudzi no jums atceras tādu filmu kā "Itāļu darbs", kur "Mini" spēlēja vienu no galvenajām lomām. Un pilnīgi noteikti visi redzējuši kādu no mistera Bīna varoņdarbiem.

Vai uz pasaules ir kaut vai viens cilvēks, kurš nebūt dzirdējis vārdu "Mini"? Protams, mūsdienas "Mini" tēls, kaut vai raugoties uz tā gabarītiem, ir jūtami mainījies, bet tik un tā – šī auto pirmatnējais šarms ir palicis nemainīgs.

Modernajā pasaulē, kur cieņā ir apvidnieki un lielāka izmēra auto, "Mini" nav stāvējis malā. Tirgū varam atrast neskaitāmas šī leģendārā automobiļa versijas – tādas kā "Mini Clubman" vai "Countryman", kas ir pieejams arī ar visu riteņu piedziņu.

Ja zināt, kas ir "VW Golf GTI", noteikti arī zināsiet, kas ir "Cooper S" – iekārojamākā "Mini" versija ar turbopūtes motoru un vairāk zirgspēku, no kurām "niknākā" ir "John Cooper Works" modifikācija.

Ja raugāmies uz tehnisko izpildījumu, par modernāko "Mini" droši vien var saukt šīs markas simtprocentīgi elektrisko modeli. Ar vienu uzlādi "Cooper SE" spēj veikt līdz 235 kilometriem. Pirmo reizi ražošanā "Mini Cooper SE" modifikācija nonāca vēl 2019. gadā un šobrīd tādus ir iespējams atrast arī mazlietoto auto piedāvājumā.