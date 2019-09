1. septembrī Valsts policijas (VP) Kurzemes reģiona pārvaldes Kārtības policijas biroja amatpersonām patrulējot Talsu pusē, divu stundu laikā izdevās aizturēt divus transportlīdzekļu vadītājus par ievērojamu atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu – motocikla vadītājs to pārsniedza par 57 km/h, bet automašīnas "Ferrari" vadītājs – par 123 km/h, sasniedzot 213 km/h.

Pulksten 16.30 1982. gadā dzimis vīrietis Kuldīgas novada Rendas pagastā uz autoceļa Talsi – Stende - Kuldīga vadīja motociklu "Yamaha YZFR1" ar ātrumu 147 km/h vietā, kur atļautais braukšanas ātrums ir 90 km/h. Turklāt vīrietis vadīja motociklu bez noteiktā kārtībā iegūtas vadītāja apliecības, kā arī transportlīdzeklim nebija veikta apdrošināšana un tehniskā apskate.

Savukārt Talsu novada Lībagu pagastā uz autoceļa Rīga - Ventspils 1980. gadā dzimis vīrietis ar automašīnu "Ferrari 488 Spider" brauca ar ātrumu 213 km/h vietā, kur atļautais braukšanas ātrums ir 90 km/h.

"Ferrari 488 Spider" ir aprīkots ar 670 zirgspēku jaudīgu 3,9 litru V8 biturbo motoru, kas ļauj šim spēkratam no vietas līdz 100 km/h paātrināties trijās sekundēs un maksimāli sasniegt 325 km/h.

Abiem transportlīdzekļu vadītājiem noformēts administratīvo pārkāpumu protokols. Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksa (LAPK) 149.8 pants paredz, ka par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu no 51 kilometra stundā līdz 60 kilometriem stundā ar mopēdiem, motocikliem, tricikliem, kvadricikliem, vieglajiem automobiļiem, kravas automobiļiem, kuru pilna masa nepārsniedz 7,5 tonnas, – uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no 240 līdz 320 eiro un atņem transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz trim mēnešiem.

Par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu vairāk par 60 kilometriem stundā ar mopēdiem, motocikliem, tricikliem, kvadricikliem, vieglajiem automobiļiem, kravas automobiļiem, kuru pilna masa nepārsniedz 7,5 tonnas, uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no 360 līdz 480 eiro un atņem transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz sešiem mēnešiem.

Savukārt LAPK 149.24 pants paredz, ka par tāda transportlīdzekļa izmantošanu ceļu satiksmē, kuram noteiktajā termiņā nav veikta valsts tehniskā apskate, uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no 55 līdz 120 eiro, bet par tāda transportlīdzekļa izmantošanu ceļu satiksmē, attiecībā uz kuru nav izdarīta tā īpašnieka civiltiesiskās atbildības obligātā apdrošināšana (OCTA), uzliek naudas sodu mopēda vadītājam no 30 līdz50 pieciem eiro, bet cita transportlīdzekļa vadītājam — no 85 līdz 120 eiro.