Spāņu "Cupra" ir viens no zīmoliem, kas pēdējā gada vai divu laikā ir pārsteidzis visvairāk. Un, ja vēl pirms neilga laika par tāda "brenda" esamību zināja vien lietpratēji un autosporta fani, tad šodien, salīdzinot 2021. gada un 2022. gada pirmos piecus mēnešus, "Cupra" tirdzniecības apjomi Latvijā ir nevis dubultojušies, bet gan pieauguši gandrīz seškārtīgi.

"Cupra Formentor" kopējais pārdoto auto skaits Latvijā šobrīd ir 160 automašīnās, no kurām 88 ir jaudīgajā "VZ" modifikācijā. Savukārt "Born" kopējais pārdoto skaits šogad Latvijā ir 56 automašīnas. Pagājušajā gadā "Cupra" pārdoto automašīnu skaits bija 29, bet tagad tas ir 160. Šobrīd vidēji tiek pārdotas 35-40 "Cupra" automašīnas mēnesī.

Viens no galvenajiem šīs izaugsmes "vaininiekiem" ir "Cupra Formentor". Auto ar sportisku ārieni un gana jaudīgu dvēseli. Par unikālu šo modeli padarīja fakts, ka tas tika izstrādāts tieši "Cupra" zīmola vajadzībām, un līdzīgas dizaina aprises neatradīsiet ne "Seat", ne kāda cita VW grupas auto vaibstos.



Studijas "RJ76 Films" raidījums "Tavs Auto TV" šos automobiļus vērtējis kopā ar diviem puišiem, kuru dzīve savijusies ar "Cupra" zīmolu. Renārs Zeltiņš ir šī zīmola vēstnesis Latvijā, bet Normunds Rutulis kļuvis par "Cupra Formentor" īpašnieku.

"Born" ir otrais modelis "Cupra" modeļu paletē, kura dizaina līdziniekus neatradīsiet "Seat" katalogā. Lai gan no sāna šis auto nepārprotami atgādina elektrisko "Volkswagen ID.3" – auto, ar kuru tas dala savu tehnoloģisko platformu –, paraugoties uz "degunu", tas līdzinās superbaika un nākotnes automobiļa krustojumam. Savukārt interjerā tas ir īstens sportinieks: tā priekšējais panelis izpildīts minimālisma stilā, bet sēdekļi ir dziļi ar monolītām atzveltnēm.



Abu šo automobiļu cena ir teju identiska: "Born" maksā no 39 500 eiro, "Formentor VZ" no 38 000 eiro. Sižetā redzamie auto ir bagātīgāk aprīkoti - "Cupra Formentor VZ cena šajā gadījumā ir 45 000 eiro, bet "Born" – 47 000 eiro. Pirmais ir pilnpiedziņas krosovers ar 310 ZS jaudu, bet otrs – jaunā laikmeta autobūves "trends": 100% elektrisks, gana dinamisks un ļoti ekonomisks.

Atkarībā no versijas "Born" jauda ir 150 līdz pat 231 ZS, tam ir klasiskā riteņu piedziņa. 50 km/h šis auto spēj sasniegt nieka 2,6 sekundēs, bet 100km/h – 6,6 sekundēs. Savukārt "Formentor", ja nu nav vajadzīga tik liela jauda, ir pieejams arī vienas riteņu ass piedziņas izpildījumā, kas aprīkota ar krietni ekonomiskāku 1,5 turbopūtes vai 1,4 litru hibrīda dzinēju. Ja nav žēl naudas degvielai, 310 zirgspēku vilinājums ir tā vērts! "Formentor" ir gluži vai radīts šim dzinējam: tā skaņa un dinamika savaldzinās vienā mirklī... 100 km/h šis auto spēj sasniegt 4,9 sekundēs, bet tā maksimālais ātrums ir ierobežots pie 250 km/h atzīmes.

Abu šo automobiļu stiprā puse ir nianses, kas tos padara atšķirīgus no pārējiem. Protams, katram no šiem automobiļiem ir savi plusi un mīnusi. Kādam varbūt joprojām ir bail no e-mobilitātes, savukārt kādam neiet pie sirds degvielas patēriņš, kas pārsniedz 10 litrus uz 100 km.