Krievijas radošā apvienība "Garage 54", kas izceļas ar dažādiem neprātīgiem eksperimentiem automobiļu pārbūves jomā, izstrādājusi caurspīdīgu žiguli – tam ir ne tikai caurspīdīgi virsbūves paneļi, bet arī daļēji caurspīdīgs motors, lai varētu paskatīties, kā eļļa pa to cirkulē dzinēja darbības laikā.

Lai ielūkotos motorā, "Lada" motoram no piecus milimetrus bieza organiskā stikla tika izgatavots motora bloka galvas vāks un eļļas karteris. Speciālā ierīcē tika ievietots oriģinālais metāla motora galvas vāks un karteris, kas veidnē ļāva izgatavot tieši tādas pašas formas detaļas no caurspīdīga organiskā stikla. Lai plastikāta detaļas cieši piegultos pie pārējā motora, stiprinājuma vietas tam tika aizgūtas no oriģinālajām detaļām.

Aprīkojot motoru ar caurspīdīgajām detaļām, tajā tika iepildīta arī svaiga eļļa. Rezultātā video ir interesanti skatīties, kā dzinēja darbības laikā tiek apeļļoti dažādi tā elementi.