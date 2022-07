Viena galva labi, divas labāk: autoražotāji apvienojas ar IT uzņēmumiem

20. gadsimta sākumā automašīnas būtiski mainīja cilvēku dzīvi, un tagad tieši to pašu dara modernās tehnoloģijas. Bet kas notiktu, ja apvienotu viedās sistēmas un spēkratus? Vai tas pavērtu jaunas iespējas vai radītu nejēdzīgu hibrīdu? Gan autoražotāji, gan tehnoloģiju izstrādātāji šķiet vienisprātis, ka sadarbība nāktu par labu.

Internets, viedtālruņi, sadzīves tehnika, virtuālā realitāte un saziņa – bez tā mūsu ikdiena nav iedomājama. Tāpat kā bez auto. Tā kā mēs daudz laika pavadām automašīnā, tad varam izmantot to, ne tikai lai nokļūtu izvēlētajā galamērķī, bet arī lai veiktu mājas darbus. Vismaz tāds ir autoražotāju un tehnoloģiju kompāniju redzējums.

Piemēram, "Volkswagen" jau sadarbojas ar "Microsoft", "Volvo" strādā ar "Google", bet "Stellantis" grupa, kurai pieder "Peugeot", "Jeep", "Citroën" un citi zīmoli, īsteno kopīgus mērķus kopā ar "Amazon". Kāpēc labāk izmantot šādu sadarbības modeli, nevis mēģināt visu radīt pašiem?

"Labs piemērs ir "Tesla". Kad uzņēmums mašīnas sāka ražot masveidā, elektriskās piedziņas, multivides un autonomās braukšanas tehnoloģijas šīs kompānijas braucamajiem bija augstā līmenī, taču kvalitātes un gaitas īpašību ziņā tie nebija perfekti. Tā pa daļai ir arī tagad. Tāpēc domāju, ka pareizi būtu darboties tajās jomās, kur esi speciālists: lai spēkratus izstrādā auto kompānijas, bet tehnoloģijas – IT profesionāļi. Ja autoražotāji vēlētos radīt sistēmas, kā to dara "Microsoft", "Google" un "Amazon", būtu nepieciešami lieli ieguldījumi un resursi, un labam rezultātam vienalga nebūtu garantijas," saka Māris Gaugers, auto apskatnieks no tehnoloģiju portāla Kursors.lv.

No e-pasta līdz viedo ierīču pārvaldībai

Tehnoloģiju konverģence jau notiek. Piemēram, "Volvo" sadarbojas ar "Google", tāpēc šajos auto ir viegli izmantot "Gmail", "Google Maps", "Google Play" un citus pakalpojumus. Savukārt "Stellantis" saskata perspektīvas sadarbībā ar "Amazon", kas ir viens no augsto tehnoloģiju un mākoņskaitļošanas līderiem.

Piemēram, 2024. gadā plānots laist klajā kopprojektu "STLA SmartCockpit", kura uzdevums ir mainīt auto izmantošanu. Specifiski pakalpojumi būs atkarīgi no auto markas un pat modeļa. Liekot lietā IoT tehnoloģijas un mākslīgo intelektu, "Jeep" braucējiem sistēma varēs izveidot optimālu maršrutu un ieteikt, kā pārbraukt bezceļa posmu. Bet jauno "Citroën" vadītājiem un pasažieriem būs pieejami individuāli piedāvājumi, sākot no video un mūzikas un beidzot ar ceļojuma maršrutiem. Autovadītājs saņems arī informāciju par noderīgām apstāšanās vietām maršrutā – par restorāniem atbilstoši noteiktai gaumei un atpūtas zonām, kas lieti noderēs ģimenes braucienā.

Auto multivides sistēma kļūs arī par internetam pieslēgtu mājsaimniecības ierīču vadības centru. Teiksim, ģimene, kas ar "Citroën C5 Aircross" būs mājupceļā no atvaļinājuma, izmantojot auto multividi un "Amazon" pakalpojumus, varēs ieslēgt mājās putekļsūcēju robotu, iestatīt klimatu, ieslēgt apgaismojumu un vadīt citas internetā savienotas ierīces un sistēmas. Tāpat pirms brauciena varēs ieslēgt mašīnas klimatkontroli, lai, iesēžoties auto, iekšā jau būtu ideāla gaisa temperatūra.

Protams – kā jau visām jaunajām lietām arī šīm būs jāiztur skeptiķu kritika par to, ka tas ir sarežģīti un vispār nav vajadzīgs. "Kā piemēru varam aplūkot "Apple" produktus. Objektīvi raugoties, izmantot visu ierīču un saistīto lietotņu potenciālu nav iespējams. Nevis tāpēc, ka tās kaut ko nevar, bet tāpēc, ka to iespējas ir gandrīz neierobežotas. Tagad lietotnē var apskatīt, kā pa lauku brauc traktors, un novērtēt ražu. Protams, tā ir specifiska vajadzība, kas aktuāla nelielai cilvēku grupai, taču šai grupai tas ir lielisks rīks. Un tā ir ar daudzām nozarēm un dzīves jomām. Tāpēc jauno auto un tehnoloģiju gadījumā jūs droši vien neizmantosiet visas iespējas, tomēr ir labi zināt, ka tās eksistē – ja nu savajagas. Prakse rāda, ka visam ir vajadzīgs laiks un katram viedo ierīču lietotājam ir savs adaptācijas temps. Taču, ja iepazīšanai atvēl laiku, ilgtermiņā jaunas funkcijas padara mūsu dzīvi vieglāku," saka Gaugers.

Vai konkurence var traucēt attīstībai?

Līdzīgi autoražotājiem arī tehnoloģiju uzņēmumi savā starpā sīvi konkurē. Vai auto pircējiem tā dēļ vajadzētu bažīties par ierīču savietojamību? Principā jebkuru viedtālruni būtu jāvar pieslēgt jebkurai operētājsistēmai, tomēr praksē viss var izvērsties citādi.

"Interesants gadījums ir jaunie "Volvo", kuru multividi darbina "Android Automotive OS" ("Google"). Vēlāk šāda iespēja noteikti tiks rasta, bet pagaidām tā neatbalsta "iPhone" tālruņus. Daudziem "Apple" lietotājiem ir izveidota vesela ekosistēma, kurā ir saslēgts dators, tālrunis, pulkstenis, jo tas vienkārši ir ļoti ērti. Ja šādam cilvēkam iepatiksies "Volvo" – vai viņš tā dēļ atteiksies no ieradumiem, kas veidojušies vairāku gadu garumā? Man par to ir zināmas šaubas…" saka Māris Gaugers.

Vai ražotāji varētu būt spiesti izvēlēties vienu partneri, tādējādi radot dilemmu potenciālajiem savu auto pircējiem? Nav teikts. Piemēram, "Citroën" gadījumā par to nenāksies uztraukties, jo "Amazon" tieši nekonkurē nedz ar "Google", nedz ar "Apple", tāpēc maz ticams, ka kāds no partneriem nolems liegt savus pakalpojumus.

Taču tas viss liecina, ka nākotnē, izvēloties jaunu auto, cilvēkiem būs jāpievērš arvien lielāka uzmanība ne tikai tehniskajām iezīmēm, bet arī digitālajām tehnoloģijām un savienojamībai.