Pierīgas meži ir pilni ar dārziņu kooperatīviem, kuri tur atrodas vēl no padomju laikiem. Medemciema dārziņu kooperatīvs ir viens no slavenākajiem un ne jau tajā labākajā nozīmē – ziņu virsrakstos tas nonāk tajā brīdī, kad notiek kāds ceļu satiksmes negadījums, pagriežoties uz Jelgavas šoseju.

"Latvijas Valsts ceļi" (LVC) šo bīstamo pagriezienu plāno likvidēt, bet vietējie iedzīvotāji iebilst pret papildu septiņu kilometru braucienu mājās jaunajā variantā. Situāciju ar šo krustojumu devās noskaidrot raidījums "Zebra".

"Visos virzienos šeit ir atļauts kreisais pagrieziens, un statistika diemžēl rāda, ka šie kreisie pagriezieni līdzi sev nes arī negadījumus un cilvēku upurus," lēmumu skaidro Māris Zaļaiskalns, LVC satiksmes organizācijas pārvaldes direktors.

"Izskatot negadījumu statistiku kopš 2015. gada, šajā vietā ir bijušas 28 avārijas, no kurām 16 bija notikušas laikā no pulksten 17 līdz 21 –, tātad šajās četrās diennakts stundās notikusi vairāk nekā puse no negadījumiem. Skaidrs, ka visi šie negadījumi notika, veicot kreiso pagriezienu braucienā uz mājām no darba Rīgā," norāda Zaļaiskalns.

Cik autobraucējam izmaksās papildu septiņi kilometri ikdienas maršrutā? Ja pieņem, ka brauc katru dienu (arī brīvdienās) un ka auto patērē vidēji 10 litrus degvielas, kas maksā 1,3 eiro litrā, tad tie mēnesī būs papildu 210 kilometri jeb 27,6 eiro mēnesī, aprēķinājis raidījums "Zebra".

"Šis Medemciems nav nekāda pilsēta – te nav ne skolas, ne ārstniecības iestādes, ne īsti arī kāda lielveikala. Te nekā nav – te ir dārziņu kooperatīvs, kur agrāk, krievu laikos, cilvēki braukuši atpūsties un paravēt dārzu. Tagad tā dēļ riskēt un visiem griezties pa kreisi – kaut kas tur nav samērīgi," uzskata "Zebra" vadītājs Pauls Timrots.

"Labākais variants iedzīvotājiem būtu kā Jaunolainē – tur ir luksofors un iespēja nogriezties pa kreisi. Vēl labāk būtu uzlikt arī stacionāro fotoradaru, proti, pārnestu to fotoradaru, kas ir tepat uz viadukta un, manuprāt, šobrīd nekādu funkciju nepilda," viedokli raidījumam "Zebra" pauž Medemciema iedzīvotāja.

"Padomāsim par to, kura brīdī mēs esam savtīgi – gribam kaut ko sev un diezgan riskantā veidā – un kurā brīdī domājam plašāk un valstiskāk," rezumē Timrots.