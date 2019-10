Gaisa jeb VEF tilts Rīgā, Brīvības gatve virzienā, kas ved ārā no pilsētas centra – pa kuru joslu braucošajiem ir priekšroka? Līdz tiltam ved divas joslas, īsi pirms tam vienai no tām piekļaujoties otrajai. Šī vieta nereti rada pārpratumus autobraucējos, tādēļ TV raidījums "Zebra" devās noskaidrot, kā tad šeit ir pareizi braukt saskaņā ar ceļu satiksmes noteikumiem.

"Šī vieta ir īpaša, un aptuveni 100 metrus pirms tās ir uzstādīta ceļa zīme, kas saucas "ceļa sašaurinājums no labās puses". Ko tas nozīmē? Apdzīvotā vietā tas nozīmē to, ka ceļš no labās puses kļūst šaurāks par vienu joslu. Tātad tiem braucējiem, kuri ir palikuši labajā joslā, būs jāpārkārtojas, lai tiktu pāri tiltam," skaidro Alberts Krūmiņš, CSDD Rīgas nodaļas priekšnieka vietnieks eksaminācijas jautājumos.

"Tas, ko vēlētos ieteikt autovadītājiem, lai pilsētā infrastruktūra tiktu izmantota optimāli, nespiesties jau laicīgi kreisajā joslā. Lūdzu brauciet pa abām joslām, aizbrauciet līdz sašaurinājumam un ievērojiet rāvējslēdzēja principu. Protams, paturiet prātā, ka atbildību par drošību pamatā uzņemas tas, kurš atrodas labajā joslā, jo viņu 100 metrus iepriekš par to brīdināja zīme "brauktuves sašaurinājums"," norāda Krūmiņš.

"Tā brīdinājuma zīme skaidri un gaiši parāda, kuram beigsies josla. Savukārt tramvaja sliedes, ja tās ir vienā līmenī kreisajā pusē, drīkst izmantot – tikai šajā gadījumā jāņem vērā režīms, ko noteicis satiksmes organizētājs – (virs tramvaja sliedēm ir zīme) ar norādīto laiku, kad to drīkst darīt," skaidro CSDD pārstāvis.

"Tātad tie braucēji, kas brauc pa kreiso joslu, uzbraucot uz tilta, varētu pārkārtoties uz tramvaja sliedēm, tādējādi atstājot vietu tiem, kuri brauc pa labo joslu. Bet viņi varētu arī tā nedarīt un turpināt taisni braukt pa savu joslu," rezumē Krūmiņš.

"Tramvaja sliedes nav īsta josla, tur tikai reizēm var uzbraukt. Tā kā esam prātīgi, varbūt kāds šeit ar laiku uzliks zīmi, ka būtu jauki ievērot rāvējslēdzēja principu," piebilst raidījuma "Zebra" vadītājs Pauls Timrots.