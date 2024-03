Šajā lietā ir aizdomas par to, ka organizētā grupa, kopš 2019. gada Lietuvā iegādājoties savu laiku nokalpojušus nekustamos īpašumus, ir izveidojusi nodokļu nemaksāšanas shēmu, lai izvairītos no pievienotās vērtības un uzņēmumu ienākuma nodokļu maksāšanas, krāpnieciski kārtojot uzņēmumu grāmatvedības uzskaiti un sniedzot nepatiesus datus par uzņēmuma darbību. Tiek lēsts, ka valsts budžetam radīti zaudējumi vismaz 1,2 miljonu eiro apmērā.

Lai izvairītos no nodokļu maksāšanas, organizētās grupas vadītājs centās izvairīties no darbu veicēju juridiskas piesaistes citiem organizētās grupas kontrolētiem uzņēmumiem. Aizdomās turētie to darīja, lai slēptu pārdodamā objekta patieso juridisko statusu un izvairītos no maksājamā pievienotās vērtības nodokļa.