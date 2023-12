Portālā "Manabalss" sešpadsmit dienu laikā ir savākti vairāk nekā nepieciešamie desmit tūkstoši parakstu, lai nodotu uz Saeimu izskatīšanai inicitātīvu par nodokļa sloga palielināšanu uzņēmējiem, kas turpina sadarbību ar Krieviju.

"Diemžēl joprojām ir uzņēmumi, kuri turpina tirgoties ar Krieviju, lai gan tā ir iekļauta "melnajā sarakstā". Tāpēc visiem tiešiem vai netiešiem maksājumiem uz šo valsti būtu jāpiemēro lielāks papildu ieturējuma nodoklis, neatkarīgi no tā, kur Krievijas uzņēmumam ir reģistrēti bankas konti," teikts "Manabalss" ievietotajā inicitātivā, kura nu ir savākusi nepieciešamos desmit tūkstošus parakstu, lai to varētu nodot izskatīšanai Saeimā.

"Finanšu ministrijai un valdībai iespējams palielināt ofšoru nodokli no šobrīd esošajiem 20% uz daudz lielāku summu, lai mūsu uzņēmēji beigtu maksāt uz krieviju, jo daļēji šī nauda nonāk kara finansēšanas budžetā," sacīja Sorainen " nodokļu eksperts un zvērināts advokāts Jānis Taukačs . "Īsti nevaru piekrist līdzšinējajai liberālajai nostājai, jo karā nekā saprātīga nav, un VID nevajadzētu demonstrēt nespēju izsekot apkārtceļiem un attiecīgi sodīt tos uzņēmumus, kas šos apkārtceļus izmanto."

Nu iniciatīva tiks nodota uz Saeimu, kur to no sākuma vērtēs Mandātu, ētikas un iesniegumu komisija, kas tad, ja atzīs iniciatīvu par atbilstošu, to nodos tālāk.