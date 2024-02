Šķiet, ka pasaules lielajiem milžiem pat vairs nav izvēles – ja tava reklāma nav atrodama futbola pauzēs, tu esi neredzams, pazudis, kaut kas nav kārtībā, neskatoties uz to, ka kosmiskās reklāmas ražošanas un pārraidīšanas izmaksas nozīmē atdot lielāko daļu no gadā plānotā mārketinga budžeta. Runājot par slavenajiem aktieriem un mūziķiem, vienojošais gandrīz visām reklāmām jau kuru gadu pēc kārtas ir fakts, ka tie tēlo paši sevi, tādējādi apliecinot, ka daudz svarīgāka ir nevis, piemēram, aktiermeistarība, bet gan fakts, ka skatītājs atpazīst slavenību no pirmās sekundes.

Neskatoties uz to, ka slavenais austriešu izcelsmes aktieris Arnolds Švarcenegers ir pabijis pat Kalifornijas gubernatora krēslā, amerikāņi aizvien pasmaida par viņa akcentu. Un par to arī šī reklāma – apdrošināšanas kompānija vēlas, lai tās sauklis īpaši iespiestos cilvēku atmiņā, un dara to caur joku – aktiera nespēju to izrunāt pareizi. Viss notiek labākajās spraiga sižeta filmu tradīcijās – sprādzieni, liesmas un tam pa vidu Švarcenegers, kurš izglābj pasauli un kaimiņus.