Pasaules sākotnējo publisko piedāvājumu jeb IPO (Initial Public Offering) tirgū pēc ilgāka samērā depresīva noskaņojuma septembrī notika nozīmīgais mikroshēmu iztrādātāja Arm Holdings IPO darījums, kas pēc iziešanas biržā tika novērtēts gandrīz 60 miljardu ASV vērtībā. Tas tirgus dalībniekiem radīja jaunu entuziasma vilni lai arī pats gads kopumā līdz šim IPO tirgiem nav bijis labs. Proti, šī gada pirmajos deviņos mēnešos pasaulē ir bijuši 968 IPO darījumi, kas nodrošinājuši 101.2 miljardi ASV dolāru investīcijas. Tas ir par 5% mazāk darījumu nekā salīdzināmā laika posmā pērn un par 32% mazāk investīciju.

To var labi pamanīt, ja salīdzina to uzņēmumu akcijas cenas, kas startēja ar IPO pērn pretēji tiem uzņēmumiem, kas savus IPO darījumus veica šogad. Tā, piemēram, tikai trešdaļa (36%) visu enerģētikas uzņēmumu, kas startēja biržā pērn, akciju cena šobrīd ir virs to IPO akciju cenas. Bet tiem enerģētikas uzņēmumiem, kas startēja biržā šogad, 68% šī brīža akciju cena pārsniedz to IPO cenu.