'Airbnb' akcijas cena pēc debijas biržā dubultojas

Naktsmītņu vietne "Airbnb" aizvadījusi ārkārtīgi veiksmīgu sākotnējo publisko piedāvājumu (IPO), raksta ārvalsti mediji.

Kompānijas akciju cena pirmajā tirdzniecības dienā pieauga vairāk nekā divas reizes – par 113%, no 68 dolāriem līdz 144,71 dolāram. Tādējādi uzņēmuma vērtība sasniedza 100,7 miljardus dolāru, pārspējot visus savas paaudzes "vienradžus", raksta "The New York Times". Kompānija izdevies piesaistīt 3,5 miljardus dolāru, padarot to par lielāko IPO šajā gadā.

Vairāki tirgus analītiķi gan uzskata, ka šāds akcijas cenas kāpums ir pārspīlēts, un tirgū veidojas burbulis. Dienu iepriekš pārtikas piegādes jaunuzņēmums "DoorDash" piesaistīja 3,4 miljardus dolāru, akcijas cenai pieaugot par 86%, un palielinot uzņēmuma vērtību līdz 68 miljardiem dolāru.

"Rapid Ratings" eksperts Džeimss Gellerts uzsvēris, ka absurdie novērtējumi atspoguļo ārkārtīgo likviditātes pārpilnību tirgū, brīdinot, ka noskaņojums var ātri mainīties, un IPO investori nākamo mēnešu laikā var piedzīvot pēcieguldījumu "paģiras".

Savukārt "Airbnb" vadītājs Braiens Českijs intervijā sacījis, ka izjūt entuziasmu, taču nekoncentrēsies uz uzņēmuma īstermiņa akciju cenu kustību. "Es nevaru kontrolēt akciju cenu, bet varu kontrolēt uzņēmuma stāstu," viņš piebildis.