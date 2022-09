Akciju cenas ASV un Eiropas biržās krītas, britu mārciņas vērtība pieaug

Akciju cenas ASV un Eiropas biržās ceturtdien kritās bažās par to, ka procentlikmju paaugstināšana izraisīs globālu ekonomikas recesiju, bet britu mārciņas vērtība turpināja pieaugt pēc Anglijas Bankas negaidītas intervences tirgū.

"Lielāks ASV Finanšu ministrijas obligāciju ienesīgums, inflācija un augošas bailes par recesiju atkal nosaka toni," atzina "City Index" tirgus analītiķe Fiona Sinkota.

Ceturtdien publicēti dati parādīja, ka Vācijā inflācija septembrī strauji kāpusi, kas ir jaunākā norāde uz to, ka Eiropas lielākā ekonomika ir pakļauta spiedienam, ko rada augošas enerģijas cenas.

Gada inflācija Vācijā septembrī palielinājusies līdz 10% salīdzinājumā ar 7,9% augustā, tādējādi reģistrēts visu laiku augstākais līmenis, liecina valsts statistikas biroja sākotnējie dati. Analītiķi bija prognozējuši, ka inflācija pieaugs līdz 9,4%.

Reaģējot uz vēsturisku britu mārciņas vērtības krišanos pret ASV dolāru, Anglijas Banka trešdien paziņoja, ka tā uz laiku uzpirks Lielbritānijas valdības obligācijas ar garu dzēšanas termiņu, "lai atjaunotu mierīgus tirgus apstākļus".

Britu mārciņas vērtība pret ASV dolāru, kas bija noslīdējusi līdz visu laiku zemākajam līmenim, pēc šīs intervences pieauga gan trešdien, gan ceturtdien.

ASV biržu indekss "Dow Jones Industrial Average" ceturtdien kritās par 1,5% līdz 29 225,61 punktam, indekss "Standard & Poor's 500" saruka par 2,1% līdz 3640,47 punktiem, bet indekss "Nasdaq Composite" samazinājās par 2,8% līdz 10 737,51 punktam.

Londonas biržas indekss FTSE 100 ceturtdien kritās par 1,8% līdz 6881,59 punktiem, Frankfurtes biržas indekss DAX 30 saruka par 1,7% līdz 11 975,55 punktiem, bet Parīzes biržas indekss CAC 40 samazinājās par 1,5% līdz 5676,87 punktiem.

Ņujorkas biržas elektroniskajā tirdzniecībā WTI markas jēlnaftas cena ceturtdien kritās par 1,1% līdz 81,23 ASV dolāriem par barelu. "Brent" markas jēlnaftas cena Londonas biržā saruka par 0,9% līdz 88,49 dolāriem par barelu.

Eiro vērtība pret ASV dolāru ceturtdien pieauga no 0,9735 līdz 0,9818 dolāriem par eiro, britu mārciņas vērtība pret ASV dolāru kāpa no 1,0689 līdz 1,1116 dolāriem par mārciņu, bet ASV dolāra vērtība pret Japānas jenu palielinājās no 144,16 līdz 144,42 jenām par dolāru. Eiro vērtība pret britu mārciņu kritās no 89,40 līdz 88,28 pensiem par eiro.