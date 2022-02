Akciju cenas Eiropas biržās krītas bažās par Ukrainas krīzi

Akciju cenas Eiropas biržās pirmdien kritās, turpinoties investoru bažām par Ukrainas krīzi, bet ASV bija brīvdiena un biržas bija slēgtas.

"Noskaņojumu turpina noteikt [ziņu] virsraksti par Ukrainu, Krieviju un Rietumiem," sacīja "ThinkMarkets" analītiķis Favads Razakzada.

Frankfurtes un Parīzes biržu indeksi saruka par vismaz 2%, un nedaudz samazinājās arī Londonas biržas indekss.

Saspīlējums Ukrainas krīzē pieauga pēc Krievijas prezidenta Vladimira Putina paziņojuma, ka viņš apsver tā saukto Doņeckas un Luhanskas "tautas republiku" "neatkarības" atzīšanu. Tas arī notika, kad tirdzniecības sesija Eiropas biržās bija beigusies.

"Ir sajūta, ka situācija var dramatiski eskalēties jebkuru brīdi, un tāpēc investoru nervozitāte saglabājas," sacīja OANDA tirgus analītiķis Kreigs Erlams.

Naftas cenas pirmdien pieauga, bet vēl nesasniedza 100 ASV dolārus par barelu.

ASV biržu indeksi "Dow Jones Industrial Average", "Standard & Poor's 500" un "Nasdaq Composite" pirmdien nemainījās, jo ASV bija brīvdiena un biržas bija slēgtas.

Londonas biržas indekss FTSE 100 pirmdien kritās par 0,1% līdz 7484,33 punktiem, Frankfurtes biržas indekss DAX 30 saruka par 2,1% līdz 14 731,12 punktiem, bet Parīzes biržas indekss CAC 40 samazinājās par 2,0% līdz 6788,34 punktiem.

Ņujorkas biržas elektroniskajā tirdzniecībā WTI markas jēlnaftas cena pirmdien pieauga par 1,4% līdz 92,37 ASV dolāriem par barelu. "Brent" markas jēlnaftas cena Londonas biržā kāpa par 1,7% līdz 95,08 dolāriem par barelu.

Eiro vērtība pret ASV dolāru pirmdien pieauga no 1,1323 līdz 1,1337 dolāriem par eiro, britu mārciņas vērtība pret ASV dolāru kāpa no 1,3593 līdz 1,3609 dolāriem par mārciņu, bet ASV dolāra vērtība pret Japānas jenu samazinājās no 115,03 līdz 114,82 jenām par dolāru. Eiro vērtība pret britu mārciņu pieauga no 83,30 līdz 83,33 pensiem par eiro.