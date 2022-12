Akciju cenas kāpj ASV, bet krītas Eiropas biržās

Akciju cenas ceturtdien pieauga Volstrītā, bet lielākoties kritās Eiropas biržās, saglabājoties bažām par recesiju. Naftas cenas turpināja samazināties.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Kāpums Volstrītā sekoja iepriekšējās dienas kritumam, kuru veicināja bažas par recesiju un iespējamība, ka ASV Federālā rezervju sistēma (FRS) nākamnedēļ neatteiksies no agresīvās procentlikmju celšanas politikas.

"Mēs šodien redzam (..) pieņēmumu, ka akciju tirgū vajadzīgs atlēciens pēc nesenā tik vājā snieguma," sacīja "Briefing.com" tirgus analītiķis Patriks O'Hērs.

Eiropas biržās akciju cenas pārmaiņus pieauga un kritās, Londonā un Parīzē noslēdzot tirdzniecības sesiju ar kritumu, bet Frankfurtē praktiski nemainoties.

"Ļaunās bažas par recesiju un nemitīgi augošu inflāciju turpinās, uzturot investoru satraukumu," atzīmēja "Hargreaves London" vecākā investīciju un tirgu analītiķe Suzanna Strītere.

ASV biržu indekss "Dow Jones Industrial Average" ceturtdien pieauga par 0,6% līdz 33 781,48 punktiem, indekss "Standard & Poor's 500" kāpa par 0,8% līdz 3963,51 punktam, bet indekss "Nasdaq Composite" palielinājās par 1,1% līdz 11 082,00 punktiem.

Londonas biržas indekss FTSE 100 ceturtdien kritās par 0,2% līdz 7472,17 punktiem, Frankfurtes biržas indekss DAX 30 nemainījās un bija 14 264,56 punkti, bet Parīzes biržas indekss CAC 40 samazinājās par 0,2% līdz 6647,31 punktam.

Ņujorkas biržas elektroniskajā tirdzniecībā WTI markas jēlnaftas cena ceturtdien kritās par 0,8% līdz 71,46 ASV dolāriem par barelu. "Brent" markas jēlnaftas cena Londonas biržā saruka par 1,3% līdz 76,15 dolāriem par barelu.

Eiro vērtība pret ASV dolāru ceturtdien pieauga no 1,0506 līdz 1,0560 dolāriem par eiro, britu mārciņas vērtība pret ASV dolāru kāpa no 1,2203 līdz 1,2239 dolāriem par mārciņu, bet ASV dolāra vērtība pret Japānas jenu samazinājās no 136,62 līdz 136,61 jenai par dolāru. Eiro vērtība pret britu mārciņu pieauga no 86,09 līdz 86,24 pensiem par eiro.