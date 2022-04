Akciju cenas kāpj pēc labiem ASV nodarbinātības datiem, naftas cenas sarūk

Akciju cenas ASV un Eiropas biržās piektdien mēreni pieauga pēc tam, kad labi ASV nodarbinātības dati vairoja prognozes, ka ASV Federālā rezervju sistēma (FRS) vairāk pacels procentlikmes.

Naftas cenas kritās pēc tam, kad ASV sabiedrotie nolēma laist tirgū naftu no rezervēm nolūkā samazināt naftas cenas.

Bezdarbs ASV martā samazinājies līdz 3,6%, salīdzinot ar 3,8% februārī, tādējādi reģistrēts zemākais līmenis kopš 2020.gada februāra, liecina Nodarbinātības ministrijas publiskotie dati.

ASV ekonomikā martā radīts 431 000 darbavietu, salīdzinot ar 750 000 darbavietu februārī. Analītiķi bija prognozējuši, ka valsts ekonomikā tiks radīti 490 000 darbavietu.

Šie dati liecina par ASV ekonomikas atveseļošanās progresu, bet arī pastiprināja prognozes, ka FRS agresīvāk cels procentlikmes, lai iegrožotu inflāciju.

Piedāvājuma pārvaldības institūts (Institute for Supply Management) tomēr ziņoja, ka ASV ražošanas sektora paplašināšanās martā palēninājusies, pieaugot energoresursu cenām pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā.

Naftas cenas kritās pēc tam, kad Starptautiskā enerģētikas aģentūra (IEA) vienojās atkal laist tirgū naftu no ārkārtas rezervēm nolūkā samazināt naftas cenas.

IEA ir apvienota 31 valsts, tai skatā ASV, Eiropas valstis, Japāna un citas ASV sabiedrotās. Aģentūra paziņoja, ka nākamās nedēļas sākumā paziņos, cik lielu naftas apjomu paredzēts laist tirgū.

ASV biržu indekss "Dow Jones Industrial Average" piektdien pieauga par 0,4% līdz 34 818,27 punktiem, indekss "Standard & Poor's 500" kāpa par 0,3% līdz 4545,86 punktiem, bet indekss "Nasdaq Composite" palielinājās par 0,3% līdz 14 261,50 punktiem.

Londonas biržas indekss FTSE 100 piektdien pieauga par 0,3% līdz 7537,90 punktiem, Frankfurtes biržas indekss DAX 30 kāpa par 0,2% līdz 14 446,48 punktiem, bet Parīzes biržas indekss CAC 40 palielinājās par 0,4% līdz 6684,31 punktam.

Ņujorkas biržas elektroniskajā tirdzniecībā WTI markas jēlnaftas cena piektdien kritās par 1,0% līdz 99,27 ASV dolāriem par barelu. "Brent" markas jēlnaftas cena Londonas biržā samazinājās par 0,3% līdz 104,39 dolāriem par barelu.

Eiro vērtība pret ASV dolāru piektdien kritās no 1,1067 līdz 1,1049 dolāriem par eiro, britu mārciņas vērtība pret ASV dolāru saruka no 1,3138 līdz 1,3118 dolāriem par mārciņu, bet ASV dolāra vērtība pret Japānas jenu palielinājās no 121,70 līdz 122,49 jenām par dolāru. Eiro vērtība pret britu mārciņu nemainījās un bija 84,24 pensi par eiro.