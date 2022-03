Akciju cenas krīt, naftas cenas aug

Akciju cenas ASV un Eiropas biržās trešdien kritās, bet naftas cenas pieauga, Krievijai mazinot cerības uz lūzumu miera sarunās ar Ukrainu un Vācijai samazinot ekonomikas izaugsmes prognozi.

Vācijas Ekonomikas ekspertu padome, kas konsultē valdību, trešdien samazināja valsts ekonomikas izaugsmes prognozi šim gadam, brīdinot, ka Ukrainas karš un enerģijas cenu kāpums negatīvi ietekmēs Eiropas lielāko tautsaimniecību.

Eksperti arī prognozēja, ka inflācija Vācijā šogad sasniegs 6,1%, bet nākamgad tā samazināsies līdz 3,4%.

Naftas cenas pieauga par apmēram 3%, ko noteica ar Ukrainas karu saistītas bažas par jēlnaftas piegādēm.

"Šķiet, ka Krievija turpina militārās operācijas [Ukrainā]," sacīja OANDA analītiķis Edvards Moja. "Sarunas tika uzskatītas par pozitīvām, bet daudzi tirgu dalībnieki paredz ilgu laika periodu, pirms notiks lūzums miera vienošanās sasniegšanā."

ASV biržu indekss "Dow Jones Industrial Average" trešdien kritās par 0,2% līdz 35 228,81 punktam, indekss "Standard & Poor's 500" saruka par 0,6% līdz 4602,45 punktiem, bet indekss "Nasdaq Composite" samazinājās par 1,2% līdz 14 442,27 punktiem.

Londonas biržas indekss FTSE 100 trešdien pieauga par 0,6% līdz 7578,75 punktiem, Frankfurtes biržas indekss DAX 30 kritās par 1,5% līdz 14 606,05 punktiem, bet Parīzes biržas indekss CAC 40 samazinājās par 0,7% līdz 6741,59 punktiem.

Ņujorkas biržas elektroniskajā tirdzniecībā WTI markas jēlnaftas cena trešdien pieauga par 3,4% līdz 107,82 ASV dolāriem par barelu. "Brent" markas jēlnaftas cena Londonas biržā palielinājās par 2,9% līdz 113,45 dolāriem par barelu.

Eiro vērtība pret ASV dolāru trešdien pieauga no 1,1086 līdz 1,1162 dolāriem par eiro, britu mārciņas vērtība pret ASV dolāru kāpa no 1,3093 līdz 1,3136 dolāriem par mārciņu, bet ASV dolāra vērtība pret Japānas jenu samazinājās no 122,88 līdz 121,79 jenām par dolāru. Eiro vērtība pret britu mārciņu pieauga no 84,67 līdz 84,93 pensiem par eiro.