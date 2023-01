Akciju cenas krīt. Vai tehnoloģiju gigants 'Apple' virzās uz norietu?

1976. gadā dibinātā kompānija ilgas desmitgades nebija nekas tāds, ko ārpus ASV dzīvojošie zinātu, jo tās radītie produkti nebija plaši pieejami un nebija tik interesanti masu auditorijām. Lai gan, kā atgādina "The New York Times", 1979. gadā dators "Apple II" piedāvāja pirmo digitālo kalkulācijas tabulu. "Apple" iekārta kļuva par sensāciju, jo revolucionizēja teju visu biznesa pasauli.

Nākamais lielais pieturpunkts kompānijas vēsturē, kas to padarīja par milzi, kāds tas ir tagad, nāca 2007. gadā – "iPhone". Lai gan citi telefonu ražotāji jau vairākus gadus pirms tam eksperimentēja ar dažādām funkcijām, kas mūsdienās ir standarts pat lētākajam viedtālrunim, "Apple" spēja to visu apvienot, dažos gadījumos uzlabot un, galvenais, pārdot masu patērētājam. Kompānija, kas bija jaunpienācēja mobilo tālruņu arēnā, vien neilgā laikā noslaucīja no ceļa "Nokia", "Ericsson" un citus ražotājus.

Tā nu arī aizvadītos piecpadsmit gadus uzņēmums ir bijis konstantā izaugsmes virzienā – jauni produkti, jaunas ražotnes, jauni klienti, jauni pakalpojumi un šķietami neapstādināms uzņēmuma akciju cenu kāpums. Tomēr 2022. gads, kad, kā teicis ne viens vien eksperts, "lētas naudas laiks" beidzās, iecirta robu arī "Apple" akciju vērtībā. Daži jau metušies pareģot, ka uzņēmums ir pārvērtēts un nu sāksies gan akciju cenas vērtības kritums, gan paša uzņēmuma sarukšana.

40 gadu izaugsme"Apple" pirmo reizi biržā "izgāja" vien četrus gadus pēc uzņēmuma dibināšanas – 1980. gada 12. decembrī. Investīciju ziņu un analīzes medijs "The Motley Fool" 2019. gadā veica aprēķinu, cik daudz naudas investors būtu nopelnījis, ja 1980. gadā būtu iegādājies "Apple" akcijas par 100 dolāriem.