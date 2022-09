Akciju cenas krītas ASV, bet pieaug Eiropas biržās pēc FRS procentlikmes pacelšanas

Akciju cenas trešdien kritās ASV, bet pieauga Eiropas biržās, savukārt ASV dolāra vērtība pieauga pēc tam, kad ASV Federālā rezervju sistēma (FRS) nolēma paaugstināt bāzes procentlikmi par trim ceturtdaļām procentpunkta.

ASV centrālā banka veica šādu procentlikmes paaugstināšanu trešo sanāksmi pēc kārtas. Pirms tās paziņojuma par šo lēmumu akciju cenas Volstrītā bija augušas, sekojot kāpumiem vadošajās Eiropas biržās un kritumiem Āzijas biržās.

Tirgi jau bija paredzējuši vēl vienu ievērojamu procentlikmes paaugstināšanu, bet nebija gatavi FRS Atvērtā tirgus komitejas prognozei, ka bāzes procentlikmi būs nepieciešams palielināt arī turpmāk.

FRS vadītājs Džeroms Pauels uzsvēra, ka ir nepieciešama "ierobežojoša" monetārā politika, lai panāktu gada inflācijas samazināšanos līdz 2% līmenim. Viņš atzina, ka šādi soļi inflācijas samazināšanai nozīmēs lēnākas ekonomikas izaugsmes un augstāka bezdarba periodu.

"FRS būs nežēlīga, lai atjaunotu cenu stabilitāti," atzīmēja "AJ Bell" investīciju direktors Rass Moulds. "Augstākas [procentu] likmes būs sāpīgas mājsaimniecībām un uzņēmumiem, un darbaspēka tirgus tiek uzmanīgi vērots, lai pamanītu štatu samazināšanas un pieņemšanas darbā iesaldēšanas pazīmes."

FRS paziņojums arī sekmēja ASV dolāra vērtības celšanos, kas sasniedza 20 gadu augstāko līmeni pret eiro. Arī britu mārciņas vērtība pret dolāru saruka, lai gan Anglijas Banka gatavojas ceturtdien paziņot par savas procentlikmes ievērojamu paaugstināšanu.

Naftas cenas kritās, pastāvot bažām par ASV pieprasījuma vājināšanos.

ASV biržu indekss "Dow Jones Industrial Average" trešdien kritās par 1,7% līdz 30 183,78 punktiem, indekss "Standard & Poor's 500" saruka par 1,7% līdz 3789,93 punktiem, bet indekss "Nasdaq Composite" samazinājās par 1,8% līdz 11 220,19 punktiem.

Londonas biržas indekss FTSE 100 trešdien pieauga par 0,6% līdz 7237,64 punktiem, Frankfurtes biržas indekss DAX 30 kāpa par 0,8% līdz 12 767,15 punktiem, bet Parīzes biržas indekss CAC 40 palielinājās par 0,9% līdz 6031,33 punktiem.

Ņujorkas biržas elektroniskajā tirdzniecībā WTI markas jēlnaftas cena trešdien kritās par 1,2% līdz 82,94 ASV dolāriem par barelu. "Brent" markas jēlnaftas cena Londonas biržā saruka par 0,9% līdz 89,83 dolāriem par barelu.

Eiro vērtība pret ASV dolāru trešdien kritās no 0,9971 līdz 0,9847 dolāriem par eiro, britu mārciņas vērtība pret ASV dolāru saruka no 1,1381 līdz 1,1275 dolāriem par mārciņu, bet ASV dolāra vērtība pret Japānas jenu palielinājās no 143,75 līdz 144,02 jenām par dolāru. Eiro vērtība pret britu mārciņu kritās no 87,61 līdz 87,31 pensam par eiro.