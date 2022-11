Akciju cenas krītas bažās par jauniem Covid-19 ierobežojumiem Ķīnā

Akciju cenas pasaules biržās pirmdien pārsvarā kritās, bažām par jauniem Covid-19 ierobežojumiem Ķīnā pasliktinot investoru noskaņojumu.

Pirmie ar Covid-19 saistītie nāves gadījumi Ķīnā pēdējo sešu mēnešu laikā izraisīja bažas, ka Ķīnas amatpersonas atkal noteikts stingrus un ekonomikai nelabvēlīgus ierobežojumus koronavīrusa uzliesmojumu ierobežošanai.

Naftas cenas kritās pēc ASV laikraksta "Wall Street Journal" ziņas, ka Saūda Arābija un citas OPEC+ dalībnieces apsverot naftas ieguves palielināšanu "par līdz 500 000 barelu dienā".

Saūda Arābijas enerģētikas ministrs princis Abdulazīzs bin Salmans vēlāk "kategoriski noliedza" šo ziņu, paskaidrojot, ka OPEC+ neapspriež nekādus lēmumus pirms savām sanāksmēm. Nākamā OPEC+ sanāksme ir paredzēta 4.decembrī.

ASV izklaides un mediju kompānijas "Walt Disney Co." akcijas cena pieauga par 6,3% pēc tam, kad kompānijas izpilddirektora amatā atgriezās Bobs Aigers, nomainot Bobu Čapeku.

ASV biržu indekss "Dow Jones Industrial Average" pirmdien kritās par 0,1% līdz 33 700,28 punktiem, indekss "Standard & Poor's 500" saruka par 0,4% līdz 3949,94 punktiem, bet indekss "Nasdaq Composite" samazinājās par 1,1% līdz 11 024,51 punktam.

Londonas biržas indekss FTSE 100 pirmdien kritās par 0,1% līdz 7376,85 punktiem, Frankfurtes biržas indekss DAX 30 saruka par 0,4% līdz 14 379,93 punktiem, bet Parīzes biržas indekss CAC 40 samazinājās par 0,2% līdz 6634,45 punktiem.

Ņujorkas biržas elektroniskajā tirdzniecībā WTI markas jēlnaftas cena pirmdien kritās par 0,4% līdz 79,73 ASV dolāriem par barelu. "Brent" markas jēlnaftas cena Londonas biržā saruka par 0,2% līdz 87,45 dolāriem par barelu.

Eiro vērtība pret ASV dolāru pirmdien kritās no 1,0325 līdz 1,0245 dolāriem par eiro, britu mārciņas vērtība pret ASV dolāru saruka no 1,1890 līdz 1,1823 dolāriem par mārciņu, bet ASV dolāra vērtība pret Japānas jenu palielinājās no 140,37 līdz 142,10 jenām par dolāru. Eiro vērtība pret britu mārciņu pieauga no 86,34 līdz 86,58 pensiem par eiro.