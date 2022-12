Akciju cenas mainās dažādos virzienos, ASV dolāra vērtība sarūk

Akciju cenas pasaules biržās ceturtdien mainījās dažādos virzienos, bet ASV dolāra vērtība turpināja kristies pēc ASV Federālās rezervju sistēmas (FRS) vadītāja Džeroma Pauela uzrunas, kurā viņš sacīja, ka FRS var pāriet uz mazāk agresīvu monetāro politiku cīņā pret inflāciju.

Pauels savā uzrunā Brukingsa Institūtā Vašingtonā trešdien sacīja, ka FRS var mīkstināt savu nostāju procentlikmju paaugstināšanas jautājumā jau decembrī, kad ir paredzēta FRS politikas noteicēju nākamā sēde.

"Vēl arvien pārāk augsta inflācija liek FRS turpināt procentlikmju paaugstināšanu. Bet to paaugstināšanas temps var palēnināties jau šomēnes," sacīja "Convera" analītiķis Džo Manimbo.

Investori gaida ASV nodarbinātības datu publicēšanu piektdien. Analītiķi paredz, ka saskaņā ar tiem ASV ekonomikā novembrī ir radīti 200 000 jaunu darbavietu, bet bezdarbs saglabājies stabils 3,7% līmenī.

Frankfurtes un Parīzes biržu indeksi pieauga pēc ceturtdien publiskotiem ES statistikas biroja "Eurostat" datiem, ka oktobrī bezdarbs eirozonas dalībvalstīs vidēji bijis 6,5%, kas ir rekordzems līmenis.

ASV biržu indekss "Dow Jones Industrial Average" ceturtdien kritās par 0,6% līdz 34 395,01 punktam, indekss "Standard & Poor's 500" saruka par 0,1% līdz 4076,57 punktiem, bet indekss "Nasdaq Composite" palielinājās par 0,1% līdz 11 482,45 punktiem.

Londonas biržas indekss FTSE 100 ceturtdien kritās par 0,2% līdz 7558,49 punktiem, Frankfurtes biržas indekss DAX 30 kāpa par 0,7% līdz 14 490,30 punktiem, bet Parīzes biržas indekss CAC 40 palielinājās par 0,2% līdz 6753,97 punktiem.

Ņujorkas biržas elektroniskajā tirdzniecībā WTI markas jēlnaftas cena ceturtdien pieauga par 0,8% līdz 81,22 ASV dolāriem par barelu. "Brent" markas jēlnaftas cena Londonas biržā saruka par 0,1% līdz 86,88 dolāriem par barelu.

Eiro vērtība pret ASV dolāru ceturtdien pieauga no 1,0406 līdz 1,0529 dolāriem par eiro, britu mārciņas vērtība pret ASV dolāru kāpa no 1,2058 līdz 1,2251 dolāram par mārciņu, bet ASV dolāra vērtība pret Japānas jenu samazinājās no 138,07 līdz 135,34 jenām par dolāru. Eiro vērtība pret britu mārciņu kritās no 86,30 līdz 85,91 pensam par eiro.