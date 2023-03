Akciju cenas pasaule krītas

Akciju cenas ASV un Eiropas biržās ceturtdien kritās, investoriem bažījoties par finanšu sektoru pirms ASV nodarbinātības datu publicēšanas un saglabājot piesardzību pēc ASV Federālās rezervju sistēmas (FRS) vadītāja Džeroma Pauela brīdinājuma, ka ASV centrālā banka var pastiprināt procentlikmju celšanu ar mērķi iegrožot inflāciju.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Uz Silīcija ieleju fokusētā ASV finanšu kompānija "SVB Financial Group" trešdien darīja zināmu, ka ir zaudējusi 1,8 miljardus ASV dolāru pēc vērtspapīru pārdošanas nolūkā iegūt līdzekļus, samazinoties klientu depozītiem.

Tajā pašā dienā tika ziņots, ka kriptovalūtu banku milzis "Silvergate" plāno izbeigt darbību kriptovalūtu tirgus krīzes dēļ.

Tirgi gaida piektdien plānoto ASV nodarbinātības datu publicēšanu par februāri. Analītiķi prognozē, ka ASV ekonomikā februārī tika radīti 205 000 jaunu darbavietu un ka bezdarbs bija stabils 3,4% līmenī.

Investori bažījas, ka labi nodarbinātības dati var pamudināt FRS uz procentlikmju straujāku celšanu šomēnes un arī turpmāk, bet šāda rīciba var novest ekonomiku recesijā.

ASV biržu indekss "Dow Jones Industrial Average" ceturtdien kritās par 1,7% līdz 32 254,86 punktiem, indekss "Standard & Poor's 500" saruka par 1,9% līdz 3918,32 punktiem, bet indekss "Nasdaq Composite" samazinājās par 2,1% līdz 11 338,35 punktiem.

Londonas biržas indekss FTSE 100 ceturtdien kritās par 0,6% līdz 7879,98 punktiem, Frankfurtes biržas indekss DAX 30 nemainījās un bija 15 633,21 punkts, bet Parīzes biržas indekss CAC 40 samazinājās par 0,1% līdz 7315,88 punktiem.

Ņujorkas biržas elektroniskajā tirdzniecībā WTI markas jēlnaftas cena ceturtdien kritās par 1,2% līdz 75,72 ASV dolāriem par barelu. "Brent" markas jēlnaftas cena Londonas biržā saruka par 1,3% līdz 81,59 dolāriem par barelu.

Nīderlandes biržā "Title Transfer Facility" (TTF) dabasgāzes cena ceturtdien pieauga par 2,98% līdz 43,60 eiro par megavatstundu.

Eiro vērtība pret ASV dolāru ceturtdien pieauga no 1,0545 līdz 1,0586 dolāriem par eiro, britu mārciņas vērtība pret ASV dolāru kāpa no 1,1845 līdz 1,1922 dolāriem par mārciņu, bet ASV dolāra vērtība pret Japānas jenu kritās no 137,36 līdz 136,15 jenām par dolāru. Eiro vērtība pret britu mārciņu kritās no 89,04 līdz 88,77 pensiem par eiro.