Akciju cenas Volstrītā pieaug, investoriem gaidot procentlikmju paaugstināšanu

Akciju cenas Volstrītā pirmdien pieauga, investoriem gaidot jaunu procentlikmju paaugstināšanu, ko šonedēļ veiks ASV Federālā rezervju sistēma (FRS). Eiropas biržās akciju cenas mainījās bez vienotas tendences.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Volstrītas indeksi dienas gaitā svārstījās starp nelieliem kāpumiem un kritumiem, līdz tirdzniecības sesijas pēdējā stundā aktīva akciju pirkšana nodrošināja indeksu pieaugumu.

Kāpumu Volstrītā palīdzēja nodrošināt tehnoloģiju uzņēmumu, mazumtirgotāju, banku un rūpniecības kompāniju akcijas. "Apple" akcijas cena pieauga par 2,5%, "Home Depot" akcijas cena - par 1,6%, "Bank of America" akcijas cena - par 1,7%, bet "United Airlines" akcijas cena kāpa par 3,3%.

Veselības aprūpes un nekustamo īpašumu kompāniju akciju cenas kritās, padarot kāpumu Volstrītā mērenāku. "Pfizer" akcijas cena saruka par 1,3%, bet "Welltower" akcijas cena - par 2,2%.

Tirdzniecības apjoms Volstrītā bija mazāks nekā parasti, jo vairums tirdzniecības dalībnieku neriskēja veikt lielas pārmaiņas pirms trešdienas pēcpusdienā gaidāmā FRS paziņojuma par procentlikmju politiku. "Neviens tiešām negrib pozicionēties pirms tā," sacīja "Horizon Investments" galvenais investīciju pārzinis Skots Ladners.

ASV biržu indekss "Dow Jones Industrial Average" pirmdien pieauga par 0,64% līdz 31 019,68 punktiem, indekss "Standard & Poor's 500" kāpa par 0,69% līdz 3899,89 punktiem, bet indekss "Nasdaq Composite" palielinājās par 0,76% līdz 11 535,02 punktiem.

Londonas biržas indekss FTSE 100 pirmdien nemainījās, jo Lielbritānijā bija sēru diena saistībā ar karalienes Elizabetes II bērēm, Frankfurtes biržas indekss DAX 30 pieauga par 0,5% līdz 12 803,24 punktiem, bet Parīzes biržas indekss CAC 40 samazinājās par 0,3% līdz 6061,59 punktiem.

Ņujorkas biržas elektroniskajā tirdzniecībā WTI markas jēlnaftas cena pirmdien kritās par 0,5% līdz 84,30 ASV dolāriem par barelu. "Brent" markas jēlnaftas cena Londonas biržā saruka par 0,5% līdz 90,87 dolāriem par barelu.

Eiro vērtība pret ASV dolāru pirmdien kritās no 1,0018 līdz 1,0008 dolāriem par eiro, britu mārciņas vērtība pret ASV dolāru saruka no 1,1423 līdz 1,1403 dolāriem par mārciņu, bet ASV dolāra vērtība pret Japānas jenu palielinājās no 142,91 līdz 143,26 jenām par dolāru. Eiro vērtība pret britu mārciņu pieauga no 87,00 līdz 87,76 pensiem par eiro.