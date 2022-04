Amerikāņi pieredz pēdējā četrdesmitgadē augstāko inflāciju

ASV, kur tāpat kā citviet pasaulē, cenas jau bija sākušas augt, martā pieredzēja augstāko inflāciju pēdējo četrdesmit gadu laikā. Eksperti norāda, ka tas lielā mērā saistāms ar naftas cenas pieaugumu visā pasaulē, ko izraisījis Krievijas iebrukums Ukrainā un attiecīgi agresoram piemērotās sankcijas.

BBC, atsaucoties uz amerikāņu valdības datiem, ziņo, ka martā cenas pieauga par 8,5%. Tas ir augstākais rādītājs kopš 1981. gada decembra. Degvielas un elektroenerģijas cenas martā pieaugušas divas reizes. Cenu pieaugums ir 32%.

Jāatgādina, ka ASV, kas ir krietni mazāk atkarīga no Krievijas resursu eksporta, ja salīdzina ar Eiropu, martā lēma atteikties no jebkāda naftas un dabasgāzes importa no karu uzsākušās valstis.

Pārtikas cena pieaugusi par 8,8%.

“Krievijas iebrukums Ukrainā ar augstākām enerģijas, pārtikas un patēriņa preču cenām, ko pastiprināja piegāžu ķēžu problēmas, ir pielējis eļļu jau strauji augošajam inflācijas tempam,” komentē Oksfordas pētniece Keitija Bostjančika.

Tikmēr daži eksperti BBC norādījuši, ka marts varētu būt bijis vismaz ASV smagākais mēnesis un tuvākajā laikā inflācijas tempi samazināsies.