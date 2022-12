Atgriežas bažas par procentlikmju paaugstināšanu - akciju cenas krīt

Akciju cenas ASV un Eiropas biržās ceturtdien kritās, pozitīvākiem ASV ekonomikas datiem atjaunojot investoru bažas par ASV Federālās rezervju sistēmas (FRS) procentlikmju paaugstināšanu.

"Negaidīti labāki trešā ceturkšņa IKP dati un iknedēļas sākotnējo bezdarbnieka pabalstu pieprasījumu dati ir uzkurinājuši bažas par to, ka FRS palielinās" procentlikmes tālāk un uz ilgāku laiku, sacīja "Briefing.com" analītiķis Patriks O'Hērs.

ASV ekonomikas apmēra kāpums trešajā ceturksnī bijis nedaudz straujāks par iepriekš lēsto, liecina Tirdzniecības ministrijas ceturtdien publiskoti galīgie dati.

Pirms mēneša publicētie pārskatītie dati liecināja, ka ASV iekšzemes kopprodukts (IKP) šogad trešajā ceturksnī salīdzinājumā ar attiecīgo laika periodu pērn palielinājies par 2,9%, tomēr jaunākie dati rāda, ka kāpums bijis 3,2%.

Bezdarbnieka pabalsta jauno pieprasījumu skaits ASV pagājušajā nedēļā nedaudz palielinājies, liecina valsts Nodarbinātības ministrijas apkopotie dati. Pagājušajā nedēļā ASV saņemti 216 000 jaunu bezdarbnieka pabalsta pieprasījumu, kas ir par 2000 vairāk nekā iepriekšējā nedēļā, kad atbilstoši pārskatītajiem datiem tādu bijis 214 000.

Analītiķi bija prognozējuši, ka bezdarbnieka pabalsta jauno pieprasījumu skaits pagājušajā nedēļā palielināsies līdz 222 000 salīdzinājumā ar sākotnēji lēstajiem 211 000.

FRS ir norādījusi, ka tā cels procentlikmes, līdz tiks panākta pietiekama ekonomikas aktivitātes palēnināšanās, lai iegrožotu inflāciju.

ASV biržu indekss "Dow Jones Industrial Average" ceturtdien kritās par 1,1% līdz 33 027,49 punktiem, indekss "Standard & Poor's 500" saruka par 1,5% līdz 3822,39 punktiem, bet indekss "Nasdaq Composite" samazinājās par 2,2% līdz 10 476,12 punktiem.

Londonas biržas indekss FTSE 100 ceturtdien kritās par 0,4% līdz 7469,28 punktiem, Frankfurtes biržas indekss DAX 30 saruka par 1,3% līdz 13 914,07 punktiem, bet Parīzes biržas indekss CAC 40 samazinājās par 1,0% līdz 6517,97 punktiem.

Ņujorkas biržas elektroniskajā tirdzniecībā WTI markas jēlnaftas cena ceturtdien kritās par 1,0% līdz 77,49 ASV dolāriem par barelu. "Brent" markas jēlnaftas cena Londonas biržā saruka par 0,8% līdz 80,98 dolāriem par barelu.

Eiro vērtība pret ASV dolāru ceturtdien kritās no 1,0605 līdz 1,0598 dolāriem par eiro, britu mārciņas vērtība pret ASV dolāru saruka no 1,2082 līdz 1,2036 dolāriem par mārciņu, bet ASV dolāra vērtība pret Japānas jenu samazinājās no 132,46 līdz 132,36 jenām par dolāru. Eiro vērtība pret britu mārciņu pieauga no 87,76 līdz 88,02 pensiem par eiro.