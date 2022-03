Augošās elektroenerģijas cenas neizbēgami ietekmēs kriptovalūtas

Kriptovalūtu ieguve ir process ar milzīgu enerģijas patēriņu. "Bitcoin" racēji ikdienas iztērē tika par daudz elektrības kā vidusmēra valstis, tāpēc nav pārsteigums, ka šo nozari arī skars elektroenerģijas cenu kāpums.

Džošs Olževičs, kurš ir analītiķis kriptovalūtu ETF "Valkyrie Funds" uzņēmumā, norāda, ka enerģijas cenas kāpums "sakratīs" kriptovalūtu racēju pasauli.

To liecina arī konkrētā fonda rādītāji. "Valkyrie Bitcoin Miners", kā ziņo "Bloomberg" pēdējās tirdzniecības sesijās zaudēja pat 19% no sākotnējās vērtības.

Olževičs noāda, ka globālais cenu kāpums pilnīgi noteikti skars neefektīvos kriptovalūtu racējus. Vienlaikus gan viņš nenoliedz, ka tas varētu skart visu tirgu. Tiesa gan visticamāk ASV, kas kopš Ķīna aizliedza kriptovalūtu ieguvi, ir galvenā pasaules "raktuve", pieredzēs mazākas problēmas kā Eiropa, kas ir atkarīgāka no Krievijas enerģijas tirgus.

Vienlaikus gan "Bitcoin" cena ir krietni virs tās summas, ko racēji izmanto, lai to iegūtu.

Jāmin gan, ka tieši enerģijas ietilpīgums un tādējādi negatīvā ietekme uz vidi ir viens no galvenajiem punktiem par ko kriptovalūtas tiek kritizētas. Ne velti Īlona Maska uzņēmums "Tesla" bija spiests atteikties no plāniem pieņemt "Bitcoin", jo saņēma pārāk lielu nosodījumu no sabiedrības.

Tādēļ analītiķi paredz, ka nākotnē sekmīgas kriptovalūtas varētu būt tas, kas strādās pēc citiem principiem, kā, piemēram, "Solana" vai "Ethereum", kas šogad taisās pāriet uz videi draudzīgāko sistēmu.