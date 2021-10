'Bigbank' audzē izsniegto hipotekāro kredītu apjomu

Mēneša laikā gandrīz divkāršojies "Bigbank Latvija" izsniegto hipotekāro kredītu skaits, informē bankas pārstāvji.

Šo pakalpojumu – hipotekāro kredītu – banka tirgū pieteikusi šovasar. Septembrī noslēgto darījumu skaits bija par 33% lielāka nekā augustā, bet oktobrī darījumu kopējās summas pieaugums bijis patiešām iespaidīgs – par 85% vairāk nekā septembrī. Par konkrētu apjomu banka neinformē.

Šī banka ir vienīgā Latvijā, kura piedāvā iespēju jaunām ģimenēm izvēlēties Hipotekārā kredīta atlikto maksājumu. Tas nozīmē, ka pirmos 3 līdz 10 gadus klients nemaksā pamatsummu un to sāk maksāt tikai tad, kad klienta ienākumu apjoms ir pieaudzis, aizdevuma popularitātes iemeslus skaidro “Bigbank Latvija” vadītājs Ģirts Kurmis.

Aktīvākie kredītņēmēji ir vecumā no 31 līdz 40 gadiem, un to var izskaidrot gan ar pietiekamu uzkrājumu izveidošanu, gan pienācīgu finanšu pratību, lai sekmīgi tiktu galā ar ilgtermiņa saistībām. Šīs vecuma grupas pārstāvji visvairāk piesakās kā kredītam mājokļa iegādei, tā mājas būvniecībai. Izvēli lielā mērā diktē pašreizējā dzīvesvieta. 39,4% no tiem, kuri vēlas iegādāties gatavu mājokli dzīvo īrētā īpašumā. Savukārt 40,4% no privātmājas būvētājiem mitinās jau iegādātā dzīvoklī un vēlas pārcelties uz klusāku rajonu, kā arī iegūt privātu āra teritoriju ap dzīvesvietu.

50 līdz 100 tūkstošu eiro vērta īpašuma potenciālo pircēju vidū 37,9% mēnesī pelna 1001 līdz 1500 eiro un 33,1% - aptuveni vidējo algu jeb 501-1000 eiro. Pat 100 līdz 150 tūkstošu dārgu mājokli lielākoties vēlas pirkt tie, kuri saņem līdz 1500 eiro mēnesī, bet aizņēmumu līdz 50 tūkstošiem eiro dārgai mājvietai tiecas noformēt cilvēki ar ienākumiem no 500 līdz 1000 eiro. To īpatsvars šajā segmentā sasniedz pat 46,4%.

“Bigbank AS” ir Igaunijas banka, kas specializējas patēriņa kredītu un aizdevumu juridiskām personām izsniegšanā, kā arī izdevīgu termiņnoguldījumu pakalpojumu sniegšanā. Uzņēmums izvērsis darbību ārpus Igaunijas, izveidojot filiāles Somijā, Zviedrijā, Latvijā, Lietuvā, Bulgārijā, kā arī piedāvājot pārrobežu pakalpojumus Austrijā, Vācijā un Nīderlandē. Uzņēmumu vada grupas valdes loceklis Martins Lants. Valdē darbojas arī Svens Raba, Marts Veskimagi un Argo Kiltsmans.