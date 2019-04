Brauders iesniedzis sūdzību pret 'Swedbank' Latvijā; banka pārmetumus noraida

Starptautiski pazīstamais finansists Bils Brauders ir iesniedzis sūdzību pret "Swedbank" Latvijas tiesībsargājošās iestādēs, apgalvojot, ka banka ir bijusi iesaistīta Krievijas naudas atmazgāšanas skandālos, ziņo "Reuters".

Brauders, reiz viens no lielākajiem ārvalstu finanšu vadītājiem Krievijā, jau ir iesniedzis sūdzības pret "Swedbank" Zviedrijas un Igaunijas iestādēs, apgalvojot, ka zviedru bankas konti ir tikuši izmantoti, lai atmazgātu naudu 176 miljonu ASV dolāru apmērā no 2006. līdz 2012. gadam.

Lielākā daļa šīs naudas jeb 117 miljoni ASV dolāru ir izgājuši cauri "Swedbank" Igaunijas filiālei. Brauders sūdzībā, kas iesniegta Latvijas iestādēs un datēta ar šā gada 5. aprīli, norādīts, ka 41 miljons ASV dolāru ir izgājis cauri Latvijai. "Reuters" šo sūdzību apskatīja trešdien, 17. aprīlī.

Braudera sūdzība, ko iesniedza viņa pārstāvētais "Hermitage Capital Management", aicina Latvijas iestādes ielūkoties apsūdzībās, kā arī vētīt plašākā mērogā Krievijas naudas atmazgāšanas saites.

"Reuters" norāda, ka Latvijas iestādes nav nekavējoties atsaukušās uz medija aicinājumiem komentēt situāciju. "Swedbank" pārstāve norādīja: "Mēs sadarbojamies ar iestādēm visos mūsu pārstāvētajos tirgos, lai atrisinātu šā brīža jautājumus. Tomēr attiecībā uz Bila Braudera norādītajām konkrētajām lietām šobrīd nevaram tās komentēt."

"Swedbank" pārstāvis Jānis Krops skaidro, ka Braudera kungs jau iepriekš publiskoja nodomu sūdzēties visu "Swedbank" mājas tirgu valstu uzraugiem. Viņš atgādina, ka šāda sūdzība aprīļa sākumā tika iesniegta arī Zviedrijas ekonomikas policijai, kura sūdzību noraidīja un atteicās sākt izmeklēšanu, nesaskatot pamatu Bila Braudera pārmetumiem. "Swedbank" jau iepriekš ir skaidri paudusi, ka ir gatava sadarboties ar visu valstu uzraugiem, lai pierādītu, ka bankai adresētie pārmetumi ir nepamatoti.

Savukārt FKTK norāda, ka pēdējo nedēļu laikā nav saņēmis iesniegumu no minētās personas vai viņa pārstāvētās institūcijas, visticamāk, iesniegums ticis nosūtīts kādai no Latvijas izmeklējošajām iestādēm. Uz portāla "Delfi" jautājumu, vai iestādēm ir jāinformē FKTK, ja tām tiek iesniegta sūdzība par kādu no bankām, FKTK pārstāve Dace Jansone skaidro: "Obligāts pienākums tas noteikti nav, katra iestāde strādā savas kompetences robežās. Ja kādas lietas izstrādē ir nepieciešams sadarboties ar FKTK, tad attiecīgi notiek nepieciešamās informācijas apmaiņa."

"Swedbank" gadījumu jau izmeklē Zviedrijas un Baltijas finanšu uzraugi pēc tam, kad Zviedrijas TV kanāls "SVT" paziņoja, ka caur bankas Igaunijas filiāli laika posmā no 2010. līdz 2016. gadam ir veikti pārskaitījumi apmēram 20 miljardu eiro vērtībā ik gadu, ko veikuši augsta riska, nerezidentu klienti, galvenokārt no Krievijas. Šīs izmeklēšanas seko plaši zināmajam "Danske Bank" naudas atmazgāšanas skandālam, tiek lēsts, ka šīs bankas Igaunijas filiāle izmantota, lai veiktu aizdomīgus pārskaitījumus apmēram 230 miljardus eiro apjomā laika posmā no 2007. līdz 2015. gada.

Magņitska lieta

Brauders ir mudinājis bankas saukt pie atbildības par saikni ar naudas atmazgāšanu un krāpšanos nodokļu jomā, ko atklāja bijušais advokāts Sergejs Magņitskis, kurš 2009. gadā nomira Krievijas cietumā, raksta aģentūra. Viņš iepriekš bija cēlis prasību pret "Swedbank" konkurentiem "Nordea" un "Danske Bank", par ko šobrīd notiek izmeklēšana ASV, Francijā, Dānijā, Igaunijā un Lielbritānijā. Igaunija iekļāvusi Braudera sūdzību par "Swedbank" savā "Danske Bank" lietas izmeklēšanā, bet Zviedrija atteikusies no izmeklēšanas, norādot, ka bija ierobežoti pārvedumi, kas saistīti ar Zviedrijas kontiem un ka noilguma termiņš jau ir beidzies. Zviedrija šī gada laikā plāno pabeigt izmeklēšanu par "Swedbank", sadarbojoties ar Igaunijas, Latvijas un Lietuvas varasiestādēm.