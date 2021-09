Foto: 'Swedbank' centrālajā ēkā atkal būs skatāmas Latvijas mākslinieku izstādes

Pirms pandēmijas Swedbank iesāka tradīciju, rīkot Latvijas mākslinieku darbu izstādi bankas centrālajā biroju ēkā Ķīpsalā. Saskaroties ar pandēmijas ierobežojošajiem mēriem, bankas biroja telpās bija ļauts atrasties tikai darbiniekiem. Taču līdz ar telpu atvēršanu arī apmeklētājiem, "Swedbank" atsāks piedāvāt iespēju baudīt mākslas lielmeistaru daiļradi visiem mākslas mīļotājiem, informē bankas pārstāvji.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

"Mūsu mākslas darbu kolekcija, manuprāt, ir viens no bankas vērtīgākajiem sabiedriskajiem projektiem. "Swedbank" mērķis ir atbalstīt vietējo mākslinieku darbu, veidojot mākslas darbu kolekciju un ikdienā šie darbi nestāv ieslēgti seifos vai krātuvēs, bet gan ir brīvi apskatāmi dažādās darba telpās. Lai dotu iespēju ne tikai darbiniekiem, bet arī citiem mākslas mīļotājiem smelties iedvesmu, mēs labprāt izstādām mākslas darbus arī publiskai apskatei", saka "Swedbank" Latvija vadītājs Reinis Rubenis.

Lai šīs mākslas vērtības būtu vienkopus pieejamas lielākam skatītāju lokam, "Swedbank" centrālās ēkas 2.stāvā, kas ir publiski pieejams apmeklētājiem, turpmāk regulāri tiks veidotas tematiskas ekspozīcijas.

No 21.septembra apskatāmi būs to Latvijas mākslinieku darbi, bez kuriem nav iedomājama latviešu mākslas vēsture un kuri noteikuši tās virzību no akadēmiskā reālisma līdz starpkaru un padomju perioda modernās mākslas virzieniem. Izstādes pērļu autori ir Ludolfs Liberts, Imants Vecozols, Vilis Ozols, Džemma Skulme, Jānis Tīdemanis, Rūdolfs Pinnis, Edgars Valdmanis, Herberts Siliņš, Leonīds Āriņš, Laris Strunke, Eduards Grūbe, Maija Tabaka, Ilmārs Blumbergs u.c.

"Katrs no pārstāvētajiem māksliniekiem ar savu rokrakstu un žanra vai tēmas izpildījuma stilistiku ir kanonisks lielums latviešu glezniecībā. Izstādē apkopotie darbi atskatās uz dažādiem laikmetiem, tendencēm, virzieniem un strāvojumiem; vietām arī ideoloģiju diktētiem, bet pagrīdē pārkāptiem noteikumiem, un – galvenais – uzdrīkstēšanos būt citādiem," skaidro ekspozīcijas kuratore Anna Heinrihsone.

Swedbank mākslas kolekcijas izstāde "Vērtības" skatāma no 21.septembra līdz novembra beigām bankas centrālajā biroju ēkā Rīgā, Ķīpsalā, Balasta dambī 15, 2.stāvā.