'Indexo Atklātais Pensiju Fonds' apņēmies novērst negodīgu komercpraksi

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC) 2021. gada vasarā uzsāka AS "Indexo Atklātais Pensiju Fonds" komercprakses izvērtēšanu saistībā ar pensiju 3. līmeņa pakalpojumu reklāmas izplatīšanu un secināja, ka sabiedrība ir īstenojusi maldinošu un profesionālai rūpībai neatbilstošu komercpraksi. Pēc PTAC aicinājuma "Indexo Atklātais Pensiju Fonds" apņēmies pārtraukt reklāmas izplatīšanu un turpmāk īstenot godīgu darījumu praksi.

PTAC aicina iedzīvotājus izdarīt uz informāciju balstītu izvēli un pirms lēmuma pieņemšanas par pievienošanos pensiju 3. līmenim iegūt informāciju par privātā pensiju fonda darbības rezultātiem, piemērojamām komisijas maksām, pensiju pārvaldīšanas metodi, kā arī izpētīt citu informāciju tā mājaslapā.

Atbilstoši reklāmā minētajam, sabiedrība veikusi eksperimentu "Bērns vai banka" ar mērķi noskaidrot, kurš ir labāks palīgs pensiju 3. līmeņa uzkrājuma veidošanā. No reklāmas izriet, ka eksperimentā piedalījušies 15 bērni vecumā no 4 līdz 10 gadiem, kas, iejūtoties baņķieru ādā, izvēlējās dažādu uzņēmumu akcijas, kurās ieguldīt pensiju 3. līmeņa uzkrājumu. Zinot uzņēmumu sniegumu, sabiedrība aprēķinājusi, cik bērni kā baņķieri būtu nopelnījuši pēdējo 10 gadu laikā un bērnu peļņu salīdzināja ar banku pensiju 3.līmeņu peļņu tādā pašā periodā. Reklāmā atspoguļotie sabiedrības veiktā eksperimenta rezultāti liecina, ka banku jeb kredītiestāžu pensiju 3. līmeņa pakalpojumi sniedz salīdzinošu zemu ienesīgumu un to darbinieki – baņķieri – ieguldījumus veic, izmantojot "minēšanas" pieeju. Turklāt banku ieturētās komisijas situāciju vēl krietni pasliktina.

PTAC konstatēja, ka, izplatot iepriekšminēto reklāmu, sabiedrība ir maldinājusi patērētājus par konkurējošo pakalpojumu sniedzēju identitāti un to piedāvātajiem pakalpojumiem, sabiedrība radījusi iespaidu, ka jau ilgstoši (vismaz desmit gadu) darbojas attiecīgajā nozarē un guvusi attiecīgu peļņu, piedāvājot pensiju 3. līmeņa ieguldījumus, tomēr šādām darbībām licenci saņēmusi tikai 2021. gada 20. janvārī. Tādēļ reklāma, kurā izmantots salīdzinājums par pensiju fondu ienesīguma rezultātiem un izmaksām, un paziņojums, ka sabiedrība ir vienīgais zemu izmaksu indeksu ieguldīšanas eksperts Latvijā, patērētājam mazināja iespēju pieņemt uz informāciju balstītu lēmumu. Līdz ar to PTAC secināja, ka sabiedrība ir īstenojusi negodīgu komercpraksi un aicināja sabiedrību iesniegt rakstveida apņemšanos.

Atsaucoties uz PTAC aicinājumu, "Indexo Atklātais Pensiju Fonds" iesniedza rakstveida apņemšanos, kurā atzīst izdarīto pārkāpumu, apņemas pārtraukt reklāmas izplatīšanu un turpmāk īstenot godīgu komercpraksi.

Lai salīdzinātu pensiju fondu piedāvāto pensiju plānu ienesīgumu, PTAC aicina pievērst uzmanību gan aktuālajiem datiem, gan arī pensiju plāna vēsturiskajiem rādītājiem kopš tā darbības sākuma – pensiju plānu ienesīgums ir mainīgs un pensiju plānu līdzšinējais ienesīgums negarantē šādu ienesīgumu nākotnē.