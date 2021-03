Izveidota kolektīvās finansēšanas platforma lauksaimniekiem

Zīmols "Lendsecured" ir radījis kolektīvās finansēšanas platformu, lai palīdzētu Eiropas lauksaimniekiem saņemt finansējumu, izmantojot graudus kā nodrošinājumu, informē platformas pārstāvji.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Ar platformas starpniecību plānots piesaistīt un izsniegt finansējumu, tādējādi samazinot pieprasījumu pēc finanšu līdzekļiem lauksaimniecības nozarē, uzlabojot izaugsmes un finansējuma saņemšanas iespējas Eiropas lauku apvidos.

Eiropas lauksaimnieki no tādām valstīm kā Ungārija, Latvija, Igaunija, Lietuva, Grieķija, Rumānija, Bulgārija, Horvātija un Spānija pirms ražas novākšanas cīnās, lai nodrošinātu nepieciešamo kapitālu tehnikas un iekārtu iegādei, bremzējot valsts un reģionālo izaugsmi, skaidro uzņēmuma pārstāvji.

Saskaņā ar Eiropas Investīciju bankas un Lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektorāta (DG AGRI) veikto pētījumu, 12,2% lauksaimnieku norāda, ka finansējuma pieejamība ir apgrūtināta un 10,4% saskaras ar grūtībām iegūt apgrozāmos līdzekļus; 10% aptaujāto atzīst, ka bailes no atteikuma ir galvenais iemesls, kāpēc nepiesakās kredītam bankā; 10% noraidīto banku pieteikumu ir saistīti ar mājlopu vai citu kustamu lauku saimniecības aktīvu neakceptēšanu kā pietiekamu nodrošinājumu.

Idejas pamatbūtība – katras sezonas sākumā zemniekiem nepieciešami apgrozāmie līdzekļi, piemēram, lai iegādātos mēslojumu, noalgotu darbaspēku, salabotu tehniku. Apgrozāmie līdzekļi tiek izsniegti pret nākotnes ražas ķīlu, t.i. zemnieks pirms sezonas saņem finansējumu, savukārt atdod to tad, kad sezona beigusies un ražu tas nodevis graudu uzpircējam.

Investoriem platforma ļauj diversificēt savus portfeļus, atbalstīt Eiropas lauku attīstību, tajā skaitā bioloģiskos, ne tikai tradicionālos lauksaimniekus.

Investoru nauda netiek turēta "LendSecured" kontā, bet gan nošķirti no platformas naudas līdzekļiem "BNP Paribas bank", izmantojot Eiropā pazīstamu maksājumu iestādi "LemonWay". Tā ir viena no pūļa finansēšanas pakalpojuma sniedzēja (ECSP-eng.) licences prasībām - glabāt investoru naudu nošķirti no platformas naudas līdzekļiem. Regulējums licences saņemšanai ES tika pieņemts 2020. gada novembrī, un dalībvalstīm ir dots viens gads adaptācijai. Platforma atbilst principiem cīņai pret nelegāli iegūtu līdzekļu legalizāciju (AML) un pieņem maksājumus tikai no ES un Eiropas ekonomiskās zonas (SEPA) valstīm.