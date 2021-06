Jēkabpilī divos darījumos ar kriptovalūtām izkrāpti vairāk nekā 30 000 eiro

Valsts policijas Jēkabpils iecirknī mēneša laikā ir sākti divi kriminālprocesi saistībā ar krāpšanu, kad, maldinot un ļaunprātīgi izmantojot uzticēšanos, no kādas sievietes un vīrieša darījumos ar kriptovalūtām izkrāpti vairāk nekā 30 000 eiro, informēja Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes pārstāve Dace Kalniņa.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Maijā likumsargi saņēma iesniegumu no 1961.gadā dzimuša vīrieša, ka viņš uzticējies kādai nepazīstamai personai, un, gaidot lielu peļņu darījumos ar kriptovalūtām, ņēmis ātros kredītus un pat atļāvis attālināti pieslēgties savam datoram. Rezultātā viņam izkrāpti 16 745 eiro.

Savukārt jūnijā policisti saņēma iesniegumu no 1985.gadā dzimušas sievietes par to, ka viņa tikusi maldināta par darbībām kriptovalūtas tirgū un no viņas kopumā izkrāpti 15 420 eiro.

Policijā ir reģistrēti arī gadījumi, kad tiek saņemti zvani no krieviski runājošām personām, kuras apgalvo, ka sievietes vai vīrieša, kam piezvanīts, kontā ir kriptovalūta un nepieciešams datorā instalēt programmu, lai veiktu drošības pasākumus. Šādos gadījumos saruna ir jāpārtrauc, uzsvēra policijā.

Saistībā ar notikušo ir sākti divi kriminālprocesi saskaņā ar Krimināllikuma 177.panta pirmo daļu par svešas mantas iegūšanu, ļaunprātīgi izmantojot uzticēšanos vai ar viltu. Par šādu noziedzīgu nodarījumu ir paredzēta brīvības atņemšana uz laiku līdz pieciem gadiem, īslaicīga brīvības atņemšana, piespiedu darbs vai naudas sods, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.

Policija vērš uzmanību, ka jārīkojas ar apdomu un uzmanīgi, ja sazinās nepazīstamas personas, kuras runā tikai un vienīgi krievu valodā, dēvē sevi par dažādu uzņēmumu finanšu brokeriem vai speciālistiem un sola ievērojamu ieguldījumu atdevi no kriptovalūtas. Pirms sadarbības sākšanas vienmēr ir jāpārliecinās, vai vieglas, ātras un lielas peļņas solītājiem ir tiesības piedāvāt un sniegt ieguldījumu pakalpojums Latvijā, iesaka likumsargi.

Gadījumos, ja notikusi krāpšana, par to ir jāziņo personīgi tuvākajā policijas iecirknī vai nosūtot dokumentu e-pastā, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, kā arī izmantojot portālu "Latvija.lv". Savukārt riska informāciju par dažādām aizdomīgām darbībām interneta vidē iespējams nosūtīt izskatīšanai policijai mobilajā lietotnē "Mana drošība".