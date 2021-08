Krājaizdevu sabiedrību peļņa augusi par 10%

Kooperatīvo krājaizdevu sabiedrību (KKS) sektors Latvijā pirmajā pusgadā strādāja ar peļņu, un tā, salīdzinot ar 2020. gada 1. pusgadu, pieaugusi par 10%, informē FKTK.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

KKS ienākumu samazinājums, ko izraisīja Covid-19 pandēmija un ar to saistītā ekonomiskā lejupslīde, tika līdzsvarots ar ietaupījumiem visās izdevumu pozīcijās.

Latvijā 2021. gada jūnija beigās darbojās 34 KKS, no tām ar augstu tirgus koncentrāciju piecas KKS veidoja 88% no kopējiem KKS aktīviem. KKS resursu bāzi 2021. gada jūnija beigās 71% apmērā veidoja biedru noguldījumi, 88% no tiem bija piesaistīti no mājsaimniecībām. Salīdzinot ar 2020. gadu, noguldījumu apmērs palika gandrīz nemainīgs. KKS biedri pārstāvēja arī ekonomikas sektorus, kas ir būtiski cietuši no Covid-19 ierobežojumiem, un 2021. gada 1. pusgadā tikai daļā no šiem sektoriem bija sākusies ekonomiskā atveseļošanās, līdz ar to dažādu KKS noguldījumu izmaiņas notika pretējos virzienos un kopumā līdzsvarojās.

KKS kredītportfelis, kuru 2021. gada jūnija beigās 99% apmērā veidoja kredīti fiziskām personām, salīdzinot ar 2020. gadu, samazinājās par 3.3%. Ekonomiskās attīstības perspektīvu nenoteiktība un no tās izrietošās aizņēmēju piesardzības ietekme saglabājās arī 2021. gada 1. pusgadā, tāpēc samazinājās gan mājokļu iegādes kredītu, gan patēriņa kredītu apmēri, kuru īpatsvars KKS kopējā kredītportfelī bija attiecīgi 51% un 37%. Tajā pašā laikā ienākumus nenesošo kredītu īpatsvars pusgada laikā būtiski nemainījās un saglabājās ~17% līmenī, turklāt nevar izslēgt KKS kredītportfeļa kvalitātes pasliktināšanos nākotnē.

KKS pamatdarbības ienākumi 2021. gada 1. pusgadā samazinājās par 9%, salīdzinot ar 2020. gada 1. pusgadu. Kopumā sektors darbojās ar peļņu 153 tūkstošu eiro apmērā, kas bija par 10% lielāka nekā iepriekšējā gada atbilstošajā periodā, kapitāla atdeves rādītājam (ROE) pieaugot no 4.1% līdz 4.4%. Peļņas palielināšanās skaidrojama galvenokārt ar ietaupījumiem izdevumu pozīcijās – piemēram, izdevumi uzkrājumu nedrošiem parādiem veidošanai bija mazāki nekā ienākumi no to samazināšanas. Tomēr lielākajā daļā KKS izveidoto uzkrājumu apmēru var raksturot kā pietiekamu.

KKS gūtā peļņa pozitīvi ietekmēja to kapitāla pietiekamību: tās vidējais rādītājs pusgada laikā pieauga no 22,2% līdz 22,5%, kas ir visaugstākais līmenis kopš 2018. gada beigām.