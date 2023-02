"Luminor Bank" peļņa pērn sasniegusi 124,7 miljonus eiro, kas ir par 66,9% vairāk nekā 2021. gadā, informēja bankas pārstāvji.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Bankā skaidro, ka peļņas pieaugumu galvenokārt veicināja efektivitātes paaugstināšana un neto procentu ienākumu pieaugums paaugstināta "Euribor" ietekmē.

Savukārt " Luminor Bank" neto peļņa 2022.gada ceturtajā ceturksnī sasniedza 40,3 miljonus eiro, kas ir gandrīz divas reizes lielāka nekā 2021.gada ceturtajā ceturksnī.

Bankas peļņu, salīdzinot ar 2021.gada ceturto ceturksni, galvenokārt veicināja ieņēmumu pieaugums par 32 miljoniem eiro, savukārt izdevumi bija par 2,5 miljoniem eiro lielāki.

Bankas izlīdzinātā pašu kapitāla atdeve ceturtajā ceturksnī palielinājās līdz 12,3%, salīdzinot ar 6,9% pērn. " Luminor Bank" saglabā spēcīgu likviditātes un kapitāla pozīciju. Ceturtā ceturkšņa beigās pirmā līmeņa un kopējais kapitāla rādītājs, ieskaitot neto peļņu, bija 19,4%.

" Luminor Bank" ienākumus nenesošo aizdevumu apjoms ceturtajā ceturksnī samazinājās līdz 1,2% no bruto aizdevumiem, kas ir līdz šim zemākais līmenis.

" Luminor Bank" aktīvi 2022.gada beigās bija 14,757 miljardu eiro apmērā, kas ir par 10,8% jeb 1,44 miljardiem eiro vairāk nekā 2021.gada beigās, kad bankas aktīvi bija 13,317 miljardu eiro apmērā.

Banka informē, ka " Luminor Bank" klientu noguldījumi ceturtajā ceturksnī pieauga par gandrīz 400 miljoniem eiro.

" Luminor Bank" pārstāvji norāda, ka ceturtajā ceturksnī Baltijas valstīs saglabājās augstākie inflācijas rādītāji eirozonā. Ekonomiskās perspektīvas reģionā joprojām ir neskaidras, kā rezultātā gada beigās samazinājās pieprasījums pēc jauniem aizdevumiem. Neraugoties uz sarežģītajiem ekonomiskajiem apstākļiem, banka uzlaboja neto ienākumus no procentiem, jo pēc ilgstoši piedzīvotajām ārkārtīgi zemajām procentu likmēm tās pieauga, kā arī paaugstināja darbības efektivitāti, kā rezultātā pieauga neto peļņa.

" Luminor Bank" vadītāja Latvijā Kerli Varesa skaidro, ka aizvadītajā gadā Krievijas īstenotā karadarbība Ukrainā izraisīja ekonomisko recesiju un atstāja būtisku iespaidu uz uzņēmēju attīstības plāniem tuvākajā nākotnē. Eiropas Centrālā banka, reaģējot uz straujo inflācijas kāpumu, gada vidū sāka strauji celt "Euribor" likmes.

Varesa norāda, ka likmju kāpums palielināja kredītņēmēju ikmēneša maksājumus un jaunu aizdevumu sadārdzināšanos. Bankām un kredītņēmējiem jārēķinās, ka arī šogad likmju kāpums, visticamāk, turpināsies, un tas kopumā var ietekmēt kreditēšanas tirgu, prognozē Varesa, piebilstot, ka līdz ar "Euribor" likmes kāpumu pieaug arī noguldījumu procentu likmes.

Aizvadītajā ceturksnī " Luminor Bank" uzmanības centrā bijusi informācijas tehnoloģiju (IT) joma, strādājot pie pakalpojumu stabilitātes uzlabošanas, novēršot mantotās problēmas un ieviešot elastīgāku IT sistēmu darbību. Uzsvars uz IT darbības uzlabošanu tiks likts arī turpmāk, jo tiks investēts IT veiktspējas uzlabojumos, kā arī " Luminor Bank" turpinās veikt dažādus pasākumus, lai izpildītu izvirzītos vides, sociālos un korporatīvās pārvaldības (ESG) mērķus.

" Luminor Bank" bankas valdes priekšsēdētājs Peters Boseks norāda, ka pērn " Luminor Bank" sniegusi finansiālu atbalstu nepilniem 9000 Baltijas valstu mājsaimniecību jauna mājokļa iegādei. Tāpat palielināts finansējuma apmērs dažādu nozaru uzņēmumiem Baltijas valstīs.

" Luminor Bank" peļņa 2021.gadā bija 74,7 miljonu eiro apmērā.

Jau vēstīts, ka 2017.gada oktobrī Baltijas valstīs darbu sāka "Nordea Bank" un DNB apvienotā banka " Luminor Bank", savukārt 2019.gada janvāra sākumā tika pabeigta Baltijas valstīs strādājošo " Luminor Bank" pārrobežu apvienošana, bankai turpinot darbību ar centrālo biroju Igaunijā un filiālēm Latvijā un Lietuvā. Bankas stratēģiskais investors ir ASV investīciju kompānija "Blackstone".

Pēc aktīvu apmēra " Luminor Bank" filiāle Latvijā ir ceturtā lielāka banka Latvijā.