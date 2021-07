'Luminor': jaunie speciālisti turpina izmantot 'Altum' atbalstu mājokļa iegādei

"Altum" garantiju mājokļa iegādei visbiežāk izmanto "Luminor" bankas klienti, to starpā jaunie speciālisti, kuru vidējais vecums ir 30 gadi. No tiem vairums jeb 59 % ir vīriešu, bet nedaudz mazāk – sieviešu (41 %), liecina "Luminor" bankas apkopotie dati. Savukārt vidējais aizdevuma apmērs mājokļa iegādei ar valsts atbalstu šobrīd ir 80 000 eiro.

42 % jauno speciālistu izsniegto garantiju mājokļa aizdevuma programmas ietvaros izmanto, lai iegādātos trīs istabu dzīvokli, bet 36 % – divu istabu dzīvokli. Tikai 9 % šo aizdevumu piesaista vienas istabas dzīvokļa iegādei, bet 6 % jauno speciālistu "Altum" atbalstu un bankas aizdevumu izmanto zemes īpašuma ar māju iegādei. Vairāk nekā puse jeb 56 % mājokļu tiek iegādāti Rīgā, vēsta bankas sabiedrisko attiecību pārstāvji.

“Viens no biežākajiem šķēršļiem mājokļa iegādei Latvijas iedzīvotājiem ir nepietiekami uzkrājumi pirmās iemaksas veikšanai. Šobrīd pirmā iemaksa jauna mājokļa iegādei vidēji sasniedz 25 % no kopējās summas, kas daudziem – īpaši jaunajiem speciālistiem un daudzbērnu ģimenēm, varētu būt liela summa, tāpēc valsts atbalsts ir īpaši svarīgs. "Altum" garantija ļauj samazināt pirmās iemaksas apjomu līdz pat 5 %, ļaujot ātrāk nonākt pie vēlamā īpašuma. Arī "Luminor" veiktās aptaujas dati liecina, ka 75 % jauniešu ir vienisprātis – mājokļa iegāde ir labs ieguldījums to nākotnē,* tāpēc esam gandarīti, ka varam palīdzēt veicināt jauno speciālistu dzīves kvalitāti,” norāda Kaspars Sausais, "Luminor" mājokļu kreditēšanas eksperts.

Vienlaikus "Luminor" dati atklāj, ka ir vērojamas atšķirības aizdevuma apmēros starp sievietēm un vīriešiem. Vidēja aizdevuma summa sievietēm jauna mājokļa iegādei ir 78 000 eiro, taču vīriešiem nedaudz vairāk – 81 000 eiro. Vīrieši arī biežāk nekā sievietes izmanto bankas aizdevumu ar "Altum" garantiju. Vidējais hipotekārā aizdevuma apjoms jaunajiem speciālistiem sasniedz 80 000 eiro, bet kredīta atmaksas termiņš vidēji ir 24,6 gadi.

Jaunie speciālisti, kas ieguvuši vidējo profesionālo vai augstāko izglītību un kuru vecums nepārsniedz 35 gadus, ar atbilstošiem ienākumiem un iespējam uzņemties kredītsaistības, var saņemt "Altum" garantiju bankas aizdevumam mājokļa iegādei vai būvniecībai. Garantija jaunajiem speciālistiem var būt līdz 50 000 eiro ar atmaksas termiņu desmit gadi. "Altum" mājokļa atbalsta programmā garantiju var saņemt arī atkārtoti, ja iepriekšējā garantija piešķirta vismaz pirms trīs gadiem, tās saistības ir izbeigušās, un kopš iepriekšējās garantijas saņemšanas ģimenē ir bērni vai iestājusies grūtniecība.