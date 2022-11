Metālapstrādes uzņēmums 'Torgy Baltic' investē jaunas lāzergriešanas iekārtas iegādē

Lai nodrošinātu efektīvu ražošanas procesu un iespēju iegādāties jaunas iekārtas, "Luminor" banka ar 491 tūkstoti eiro atbalstījusi metālapstrādes uzņēmuma SIA "Torgy Baltic" tālāko darbību. Aizdevums paredzēts jaunas lāzergriešanas iekārtas iegādei.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Uzņēmums nodarbojas ar metāla konstrukciju un to sastāvdaļu ražošanu. Tas tirgū ir jau 17 gadus un izgatavo metāla izstrādājumus naftas un gāzes infrastruktūras izveidei pēc mātes uzņēmuma "Torgy Mek, Industri AS" (Norvēģija) un māsas uzņēmuma "Torgy Atlantic Ltd." (Lielbritānija) pasūtījumiem.

"Lielākā daļa mūsu saražotās produkcijas tiek eksportēta grupas klientiem – naftas un gāzes ieguves un apstrādes uzņēmumiem, kā arī kompānijām, kas nodarbojas ar materiālu un risinājumu piegādi industrijas pārstāvjiem visā pasaulē. Vienlaikus attīstām metālapstrādes pakalpojumu sniegšanu arī vietējā tirgū un šogad esam saņēmuši un izpildījuši vairākus pasūtījumus no uzņēmumiem Latvijā.

Ņemot vērā to, ka daļa mūsu uzņēmuma rīcībā esošo iekārtu tiek lietotas jau aptuveni 15 gadus un savu laiku ir nokalpojušas, "Luminor" aizdevums palīdzēs iegādāties jaunu lāzergriešanas iekārtu, kas nepieciešama turpmākās darbības nodrošināšanai," stāsta SIA "Torgy Baltic" rūpnīcas vadītājs Akops Aleksanjans.

Turpmāk uzņēmuma rīcībā būs Šveices "Bystronic" ražojuma "BySmart Fiber 3015" iekārta.

""Torgy Baltic" ieņēmumus ietekmē saistīto uzņēmumu pasūtījumi, kas lielā mērā ir atkarīgi no naftas un gāzes industrijas uzņēmumu vēlmēm un iespējām investēt jaunu vai jau esošu infrastruktūru objektu izbūvē un uzlabošanā. Uzņēmums kā "Torgy" grupas sastāvdaļa ir kļuvis atpazīstams klientu vidū kā profesionāls un atbildīgs kvalitatīvu produktu ražotājs, tādēļ ceram, ka bankas finansējums tam palīdzēs sasniegt uzstādītos stratēģiskos mērķus un turpināt tālāku izaugsmi," komentē "Luminor" Korporatīvā departamenta vadītāja Ilze Zoltnere,

SIA "Torgy Baltic" sniegtie pakalpojumi un ražotā produkcija ir specifiska, tādēļ konkurences risks vietējā tirgū nav būtisks.

SIA "Torgy Baltic" ietilpst "Torgy" grupā, kas tika dibināta 1954. gadā Norvēģijā un apkalpo pasaules gāzes un naftas pārstrādes rūpniecību. Tās ražotnes atbilst ISO 9001 standartam un atrodas Norvēģijā, Lielbritānijā, Indijā un Latvijā (Jelgavas novada Ozolniekos). Uzņēmumā strādā ap 50 kvalificētu darbinieku, tam ir arī spēcīga inženiertehniskā nodaļa.