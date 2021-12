Raidījumu Konstantīns Kuzikovs sāk ar divām pretējām prognozēm – "JP Morgan" banka "S&P 500" prognozē 10% pieaugumu, savukārt "Bank of America" analītiķi saka, ka uz pieaugumu nav ko cerēt. Kā vērtēt tik pretējus viedokļus, un kuram ticēt? Peisenieku gan šādas viedokļu atšķirības nepārsteidz, un viņš pragmatiski iesaka padomāt, uz kādu termiņu ieguldām. "Ja ieguldi uz 10 gadiem, varbūt nākamā gada sniegums nemaz nav tik svarīgs. Ja tomēr ir svarīgs, būtu jāmeklē vēl vairāk veidu, kā pašam noteikt un saprast, pēc kādiem kritērijiem vadīties? Tirgus ir dārgs vai nav, kas notiks tālāk?" saka eksperts, piebilstot, ka alternatīva var būt arī neiešana šajā tirgū, bet izvēle par labu, piemēram, nevis "S&P 500" indeksam, bet kādam citam citu. "Ir akcijas, kas dažādos tirgus apstākļos iegūst, un citas tajos pašos apstākļos zaudē," atgādina Peisenieks.

Viņš arī atzīst, ka, ja investors nebaidās riskēt un ieguldīt akcijās, kas ir ļoti svārstīgas, var sagaidīt interesantus pavērsienus.

Savukārt Konstantīns pauž bažas, ka, tā kā viņš vēl ir savu investīciju sākumposmā, bet ieguldījumus plāno uz 10 gadiem, tad, iespējams, nepareizs solis pašlaik un ieguldījums akcijā, kuras vērtība neaug, atstās milzīgu ietekmi uz nākotnes ienākumiem no portfeļa kopumā. Kā piemēru raidījuma dalībnieki min ieguldījumu pirms desmit gadiem "Tesla" vai "Ford" akcijās – vienu vērtība strauji kāpusi, otrai svārstības bijušas minimālas. "Es vēl pat neesmu ieguldījis pirmo tūkstoti eiro no plānotajiem 24 tūkstošiem, bet šis pirmais tūkstotis visvairāk ietekmēs manus ienākumus," konspektē Konstantīns. Kaspars šim jautājumam atbildi liek meklēt diversifikācijas principā, jo neviens nezina, kas notiks nākotnē, tāpēc pareizākais ir sadalīt riskus jau sākumā.

Eksperts arī iesaka būt piesardzīgiem un nekļūdīties, neņemot vērā īstermiņa rezultātus ilgtermiņa prognozēm.

"Ne tikai nākamajā gadā, bet arī dažos nākamajos gados ietekmi būs atstājis Covid-19. Viena no ietekmēm, kas ir, – cilvēkiem ir ļoti daudz brīvo līdzekļu. Nav runa par katru indivīdu, bet kopumā brīvo līdzekļu apmērs ir lielāks nekā jebkad agrāk. Tas tā ir ne vien Eiropā, Latvijā, bet arī Amerikā un pasaulē kopumā. Manuprāt, interesanti novērojumi ir Amerikā, īpaši Dienvidamerikā, kur lidošanas apmēri jau pārsniedz pirmspandēmijas līmeni. Uz līdzīgu apmēru virzāmies arī ASV, Eiropā tas droši vien būs vēlāk. Bet šī brīvā nauda meklēs ceļu, kur iztērēties. Inflāciju redzam. Labi, viena lieta ir iztērēt šodien, bet otra lieta ir, ka zinām, ka nākotnē par lietām būs jāmaksā vairāk. Tāpēc jātērē šodien vai jāiegulda," iesaka eksperts, prognozējot, ka izmaiņas tirgos novērosim, kad centrālās bankas sāks ierobežot ekonomikas stimulēšanas pasākumus. Tādēļ Peisenieks izsaka prognozi, ka šī iemesla dēļ nākamgad tirgi varētu piedzīvot 15% korekciju. Konstantīns gan argumentē, ka pašlaik tirgus stimulācija ir tik liela, ka, pat to samazinot, situācija būs krietni labāka nekā pirms dažiem gadiem. "Arī kredītlikmes ir tuvu nullei. Pat ja tās pieaugs, tirgus to nepamanīs," uzskata Kuzikovs.

"Delfi Bizness" piedāvā raidījumu sēriju "Nākotnes kapitāls", kurā AS "Delfi" valdes priekšsēdētājs Konstantīns Kuzikovs kopā ar neatkarīgo personīgo finanšu un investīciju ekspertu Kasparu Peisenieku spriež par to, kā pareizi investēt naudu, lai audzētu kapitālu, un veic reālas investīcijas, mēģinot sasniegt pēc iespējas augstāku ienesīgumu. Raidījuma jaunās epizodes tiek publicētas katru otrdienas rītu.

Izvērtējot dažādu kompāniju akcijas un citas ieguldījumu iespējas, kā arī ietekmējošos faktorus, raidījuma dalībnieki divas reizes mēnesī investē 100 eiro (200 eiro ik mēnesi), tādējādi uzkrājot kapitālu, un pēc tam izvērtē, kāds ir šo ieguldījumu ienesīgums, ļaujot "Delfi Bizness" lasītājiem sekot līdzi ieguldīšanas procesam, kā arī novērtēt, cik veiksmīgas bijušas investīcijas. Mērķis ir 10 gadu laikā nopelnīt aptuveni 35 tūkstošus eiro, prognozējot ap 8% lielu ienesīgumu.