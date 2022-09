'Nākotnes kapitāls': Portfeļa izmaiņas uz 2022. gada divdesmit piekto nedēļu

2021. gadā Konstantīns Kuzikovs sāka investēt 50 eiro nedēļā akciju tirgū. Mērķis ir desmit gadu laikā sasniegt kapitāla vērtību 36 000 eiro. Sākot no janvāra, arī Raivis Vilūns ir sācis investēt, bet viņš izmanto daudz ienesīgākus un riskantākus finanšu instrumentus. Kā veicas gan Konstantīna, gan Raivja portfelim, jūs varat uzzināt šajā rakstā, bet par abu investoru plāniem un stratēģijām var uzzināt raidījumā "Nākotnes kapitāls".

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Kā izmainījās Kuzikova kapitāls uz 2022. gada 18. septembri?

Investēts: 2600 eiro

Kapitāla vērtība: 2429,84 eiro

Investīciju ienesīgums: -6,5%





Kā izmainījās Vilūna kapitāls uz 2022. gada 18. septembri?

Investēts uz šo brīdi: 2600 eiro

Kapitāla vērtība: 2432,87 eiro

Investīciju ienesīgums: -7%

Kas notika ar tirgu nedēļas laikā?

Inflācija ASV turpina augt. Publiskotais augusta rādītājs bija 8,3%. Rādītāji izrādījās sliktāki nekā gaidīts, un tagad FRS šonedēļ visticamāk paaugstinās procentu likmes par 0,75 punktiem.

Amerikas un Āzijas fondu tirgi uz inflācijas datiem reaģēja ar sabrukumu. ASV fondu indeksi uz šīm ziņām uzrādīja spēcīgāko kritumu vairāk nekā divu gadu laikā. "S&P 500" pēc statistikas publicēšanas kritās par 4,3%, "Nasdaq Composite" - par 5,2%, "Dow Jones" - par 3,9%. Sekojot Amerikas indeksiem, kritās arī Āzijas indeksi. Japānas, Dienvidkorejas un Ķīnas valūtas kritās, dolārs, gluži pretēji, pieauga. Eiropas akciju nākotnes līgumi kritās. "Eiropas Stoxx 600" nokritās gandrīz par 3%. "Bitcoin" sabruka par 10%, kas bija lielākais kritums kopš jūnija.

Eirozonā inflācija augustā paātrinājās līdz rekordaugstam līmenim – 9,1%, salīdzinot ar 8,9% mēnesi iepriekš. Visvairāk pieauga enerģijas, pārtikas, alkohola, tabakas un pakalpojumu cenas. Izaugsme atbilda prognozēm. ECB pagājušajā nedēļā paaugstināja savu bāzes likmi par nepieredzēti 0,75 procentu punktiem un neizslēdza turpmāku pieaugumu.

Tas viss liecina ka centrālas bankas turpinās celt kredīta likmes, kas kopuma negatīvi ietekmēs uz akciju tirgiem visā pasaulē.

Baltijas akcijas tirgos nekādas būtiski pozitīvas vēsmas nav redzamas. Tāpat kā starptautiskajos tirgos kotētie uzņēmumi arī Baltijā pārsvarā akciju vērtība ir negatīva un cenas krītas. Rīgas biržas indekss "OMX Riga" šonedēļ palielinājās par 1,39%. Viļņas biržas indekss "OMX Vilnius" stāvēja uz vietas, savukārt Tallinas biržas indekss "OMX Tallinn" samazinājās par 0,67%.

Kopējais Baltijas biržu indekss "OMX Baltic Benchmark GI", kas apkopo aktīvāk tirgotos uzņēmumus, šonedēļ samazinājās par 0,3%.

Arī kriptovalūtu pasaulē valda negatīvas emocijas. Neskatoties uz to, ka "Ethereum", kas ir otrā populārākā kriptovalūta pasaulē, samazināja savas emisijas par 99%, mainot darbības sistēmu, tirgos nekādas pozitīva virzība nebija. Tieši pretēji, investori vīlušies, ka tirgus nereaģēja pozitīvi uz "Ethereum" notikumu, sāka pārdot savas kriptovalūtu daļas, izraisot kārtējo "Bitcoin" un pārējo valūtu kritumu. Iepriekš minētais par ASV inflācijas radītājiem arī palielināja spiedienu.

Portfeļa izmaiņas

Kopīga situācija ar Kuzikova akcijām ir šāda:

Tikai divas akcijas (NEE un MCD) parādīja pozitīvu ienesīgumu. Kopīga portfeļa ienesīguma kopsumma tagad ir -234,1

Nedēļas laikā visas akcijas parādīja vērtību kritumu, rekordisti bija "S&P500 ETF" (VUSA) ar -0.38% un "NY Times" (NYT) ar - 0.39%. Vismazāk nokrita "Procter & Gamble" (PG) tikai -0.05% un "Mc'Donald's" (MD).

Situācija ar Vilūna Baltijas akcijām ir šāda:

Viena no deviņām pozīcijām uzrāda pozitīvu tendenci - “Enefit Green”

Negatīvais pieaugums kopējam portfelim ir -7,88%

Situācija ar Vilūna kriptovalūtu portfeli ir šāda:

Visas trīs kriptovalūtas - “Bitcoin”, “Ethereum” un “Solana” uzrāda vērtības kritumu

Lielākais vērtības kritums ir “Solana” (-58,40%)

Kuzikovs turpina sekot portfeļa diversifikācijai

“Neskatoties uz tehno gigantu akciju kritumu, es to piepirku, jo tas bija nepieciešams, lai izlīdzinātu tieši šo segmentu manā portfelī” stāsta Kuzikovs.

Viņš arī norāda, ka tagad tirgu ir liela “nezināšana” par nākotni. "Es šajos apstākļos domāju turpināt turēties pie visām akcijām un segmentiem, ko es iezvēlējos jau iepriekš un palielināšu katru no tām, lai tie būtu vistuvāk maniem definētiem segmenta mērķiem. Izejot no šis stratēģijas, nākamais solis turpināt iegādāties IT segmenta akcijas," skaidro raidījuma vadītājs.

Vilūns turpina pakāpeniski palielināt investīcijas visos trijos finanšu rīku veidos

"Šobrīd tirgos, kā jau Konstantīns min, valda liela piesardzība un bažas par nākotni. Es arī neesmu drošs, kurš ir labākais rīks - Baltijas akcijas, kriptovalūtas vai arī P2P aizdevumi. Neesmu drošs, kurš no tiem man nodrošinātu vislielāko atdevi, tāpēc arī pieturēšos pie stratēģijas palielināt katru daļu vienmērīgi," saka Vilūns.