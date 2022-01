'Nākotnes kapitāls': Portfeļa izmaiņas uz 2022. gada piekto nedēļu

2021. gada Konstantīns Kuzikovs saka investēt 50 eiro nedēļā akciju tirgū ar mērķi desmit gadu laikā sasniegt kapitāla vērtību 36 000 eiro. Par to kādus principus Kuzikovs izmantoja, lai kapitāls augtu var uzzināt “Nākotnes kapitāla” pirmajā sezona, bet šogad raidījumā katru nedēļu Raivis Vilūns runās par alternatīviem investīciju veidiem: Baltijas akcijas, kriptovalūtas un kopfinansējuma aizdevumi.

Izmaiņas Kuzikova portfelī uz 2022. gada 28. janvāri:

Investēts: 1100 eiro

Kapitāla vērtība: 1051,34 eiro

Investīciju ienesīgums: -4.4%

Fokuss uz vidējas cenas samazinājumu



Pēdējā laikā tika pamanītas pietiekami lielas izmaiņas "S&P 500" indeksā. Faktiski no gada sākuma indekss nokrita par 7.54%.

"Ņemot vērā faktu, ka es sāku investēt 2021. gada septembrī, kad tirgus cenas bija ļoti augstas, es biju spiests pirkt akcijas par augstām cenām. Janvāra korekcija ļauj man turpināt investīcijas, tad kad cenas iet uz leju. Mana stratēģija, pirkt akcijas katru nedēļu, rāda pozitīvu atdevi uz portfeli, jo tieši tagad, pērkot akcijas pēc cenu krituma, vidēja cena kļūs zemāka. Kas pozitīvi ietekmēs uz kapitālu, tad kad tirgus korekcijas beigsies un cenas atkal ies uz augšu," savu stratēģiju skaidro Kuzikovs.

Labs piemērs ir “vissliktākās” akcijas - Tinkoff bank (TCS) par kurām Kuzikovs skaidro šādi:

- 26. oktobrī es nopirku 1 akciju par 106,7$ - 18. janvārī akcijas vērtība bija jau 63,03$, zaudējumi bija 43.67$ - 19. Janvārī es nopirku vēl vienu TCS akciju par 61.06$. Rezultāta mana investīcija 2 akcijās bija 106.7+61.06 = 167.76 $. Bet vidējā akcijas cena nokrita no 106.7$ līdz 83.88$.

Uz šo brīdi TCS akcijas cena jau ir 70.32$, zaudējumi ir -36.6$, bet tas ir par divām akcijām, attiecīgi -18.3$ par akciju. Atgādinu, ka vēl 18. janvārī mani zaudējumi par akciju bija 61.06 - 106.7= -45.64$.

"Tirgu krituma laikā es turpinu iegādāties tieši tās akcijas, kas manā portfelī veido lielāko mīnusu, jo tas ļauj man samazināt šo akciju vidējo iegādes cenu un, kad tirgus sāks augt, es daudz ātrāk sasniegšu pozitīvo rezultātu. Sekojot šai stratēģijai, ir jāatceras, ka akcijas ne vienmēr ies uz augšu ilgtermiņā un dažreiz tās var neatgriezties uz sākotnēju vērtību vispār. Tāpēc es veidoju savu portfeli no pārbaudītām akcijām un ticu tam, ka šie uzņēmumi rādīs labus rezultātus arī nākamos desmit gadus," atgādina "Nākotnes kapitāla" vadītājs.

Savas pēdējās investīcijas es veicu sekojošās akcijās:- Disney (DIS), 0.2 akcijas par 136,93 $ - vidēja cena nokrita no 161.93$ līdz 152.5$ - Next energy (NEE), 1.1 akciju par 73.53$ - vidējā cena izmainījas no 87.78$ līdz 78.57$- JPMORGAN CHASE & CO (JMP), 0.33 akcijas par 146,83$ - vidējā cena 163,2$ līdz 155.36$

Portfeļa izmaiņas

Kopīga situācija ar Kuzikova akcijām ir šāda:- No 15 akcijām 7 rāda pozitīvu tendenci- "Wallmart" vietu aizņēma "Visa"- Top 7 pozitīvo akciju ienesīgumu kopsumma izauga no 19.83$ līdz 25.16$- Negatīvo akciju zaudējumu kopsumma izauga no 87.77$ līdz 105.15$





Portfeļa struktūra kļuvusi mazāk sabalansēta

Pirmais stabs kategorija, pēc tam seko investīcijas summa, ienesīgums un daļa portfeli (ieplānota/reāla).

Plāni nākotnei

"Nākamos 50 eiro es investēšu portfeļa sabalansēšanai un iegādāšos "Apple", "Microsoft" un "Walmart" akcijas. Bet ilgtermiņa sagaidu tirgus kritumu, kas ļaus man iegādāties akcijas vēl lētāk," komentē Kuzikovs.

Nākotnes kapitāls

"Delfi Bizness" piedāvā raidījumu sēriju "Nākotnes kapitāls", kurā AS "Delfi" valdes priekšsēdētājs Konstantīns Kuzikovs kopā ar "Delfi Bizness" redaktoru Raivi Vilūnu mācās un sarunājas ar ekspertiem par to, kā pareizi investēt naudu, lai audzētu kapitālu, un veic reālas investīcijas, mēģinot sasniegt pēc iespējas augstāku ienesīgumu. Raidījuma jaunās epizodes tiek publicētas katru otrdienas rītu.

Izvērtējot dažādu kompāniju akcijas un citas ieguldījumu iespējas, kā arī ietekmējošos faktorus, raidījuma dalībnieki divas reizes mēnesī investē 100 eiro (200 eiro ik mēnesi), tādējādi uzkrājot kapitālu, un pēc tam izvērtē, kāds ir šo ieguldījumu ienesīgums, ļaujot "Delfi Bizness" lasītājiem un skatītājiem sekot līdzi ieguldīšanas procesam, kā arī novērtēt, cik veiksmīgas bijušas investīcijas.

Ja vēlies uzdot jautājumu ekspertiem vai raidījuma vadītājam, raksti: nakotneskapitals@delfi.lv.