Šajā raidījumā neatkarīgais finanšu eksperts Kaspars Peisenieks un raidījuma vadītājs, AS "Delfi" valdes priekšsēdētājs Konstantīns Kuzikovs ļoti praktiski skaidro, kā izvērtēt, vai nepieciešams investīcijām akcijās tiekties pārspēt un salīdzināties ar tirgu, kā arī sniedz ļoti praktisku ieskatu tajā, kā labāk izvēlēties pasīvās ieguldīšanas iespējas.

To, vai vērts tiekties būt labākam par tirgu un riskēt, izdarot savas izvēles par labu vienai vai otrai akcijai, jāizvērtē, uzdodot sev dažus vienkāršus jautājumus. Galvenokārt jau saprotot, vai vēlies cieši sekot tirgū notiekošajam un ko tas konkrētā gadījumā dos.

Ja atbilde ir pozitīva un esi ieinteresēts šajos procesos, zini, ka ballītēs šis būs svarīgs sarunu temats vai plāno ieguldīšanu izvērst par pastāvīgu nodarbošanos, iespējams, risks vēlmei salīdzināties ar tirgu var sevi attaisnot. Salīdzināšanai izmantojamas speciālas mājaslapas un vietnes. Tajās profesionālie fondu pārvaldītāji salīdzina gan ienesīgumu, gan ienesīgumu pret pastāvošo risku ("sharpe ratio"), gan maksimālos cenu kritumus, gan daudzus citus rādītājus, kas privātam, neprofesionālam ieguldītājam varētu būt par daudz. "Iespējams, nespēsim realizēt lielo ienesīgumu, ja mums būs ļoti liels risks un svārstības – ja visu laiku ies augšā lejām, šurpu turpu (ienesīgums un zaudējumi). Nespēsim ar to sadzīvot, un kādā brīdī leksim laukā, iespējams, nepareizajā laikā," riskus, nepareizi novērtēt situāciju, skaidro Kaspars Peisenieks.

Ja uzskati, ka aktīva ieguldīšana lieki aizņem tavu laiku, šķiet neinteresanta, prasa lielas pūles un rada nepatīkamu stresu, iespējams, jāizvēlas pasīva ieguldīšana, iesaka Peisenieks. "Daudziem cilvēkiem tas neinteresē, gribas vienkārši kaut kur ieguldīt, lai nākotnē būtu labi, tad viennozīmīgi virzāmies uz pasīvo ieguldīšanu," saka eksperts.

Tā kā iepriekšējā raidījumā Konstantīnam radās problēmas ar ETF (exchange-traded fund) jeb biržā tirgoto fondu atrašanu, Kaspars raidījumā praktiski skaidro, kā vietnē "justetf.com" atrast un izvērtēt ETF. "Šī, protams, nav vienīgā lapa (kur atrast ETF), vienkārši šo es pats zinu un izmantoju. Man tā šķiet gana ērta," saka Kaspars.

Skaidrojot, kā no plašā piedāvājumu klāsta izvēlēties piemērotāko, Kaspars Peisenieks saka: "Es parasti izvēlos sev pievilcīgāko ETF, sašķirojot pēc fondu lieluma jeb "funds size". Un vienkārši ņemu vislielāko." Viņš gan Konstantīnam pirms ETF pirkšanas iesaka: "Būtu jāpaprasa brokerim piekļuves arī pārējām Eiropas biržām. Mans ieteikums būtu Eiropā atzīmēt visas, par daudz to nebūs. Par to nekas papildus nebūs jāmaksā. Lai nav tā, ka brīdī, kad esi izvēlējies šādu instrumentu pirkt, saproti, ka to nevari, un tad ir jāpiesaka un jāgaida. Lai vienkārši ir, un, kad vajag, tad arī pērkam." Kaspars brīdina arī uzmanīties no sarežģītiem ETF.

Konspektējot, Kaspars atzīst, ka pasīvā ieguldīšana ir vienkārša, bet azartiskiem cilvēkiem var nešķist pārāk interesanta. "Var izdarīt tā. Ilgtermiņa ieguldījumiem izvēlēties pasīvo ieguldīšanu, kas ir tā teikt "prātīgā nauda". Savukārt neprātīgiem ieguldījumiem, spekulācijām, avantūrām, novirzīt atsevišķus līdzekļus, un tur ejam pašā trakākajā, kas ir iespējams," padomu sniedz eksperts.

Jāpiebilst, ka nākamais Konstantīna uzdevums ir jau pašam iegādāties ETF no konkrētas industrijas, investējot vienu trešdaļu no saviem ieguldījumiem šādos fondos.

"Delfi Bizness" katru otrdienu piedāvā raidījuma "Nākotnes kapitāls" sēriju, kurā "Delfi" valdes priekšsēdētājs Konstantīns Kuzikovs kopā ar neatkarīgo finanšu ekspertu Kasparu Peisenieku spriež par to, kā pareizi investēt naudu, lai audzētu kapitālu, un veic reālas investīcijas, mēģinot sasniegt pēc iespējas augstāku ienesīgumu.

Izvērtējot dažādu kompāniju akcijas un citas ieguldījumu iespējas, kā arī ietekmējošos faktorus, Konstantīns Kuzikovs divas reizes mēnesī investē 100 eiro (200 eiro ik mēnesi) no privātajiem līdzekļiem, tādējādi uzkrājot kapitālu, un pēc tam izvērtēs, kāds ir šo ieguldījumu ienesīgums, ļaujot "Delfi Bizness" lasītājiem sekot līdzi ieguldīšanas procesam, kā arī novērtēt, cik veiksmīgas bijušas investīcijas.

Mērķis ir 10 gadu laikā nopelnīt aptuveni 35 tūkstošus eiro, prognozējot ap 8% lielu ienesīgumu gadā.

Ikviens, kam radies kāds jautājums, to var uzdot komentāros pie šī raksta vai rakstīt uz nakotneskapitals@delfi.lv. Nākamajos raidījumos uz tiem sniegsim atbildes.