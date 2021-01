Pērn sarucis izmaksāto apdrošināšanas atlīdzību apmērs

2020. gadā parakstīto prēmiju apjoms Latvijas apdrošināšanas nozarē sasniedzis 548,8 miljonus eiro, liecina Latvijas Apdrošinātāju asociācijas (LAA) apkopotie dati.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Savukārt atlīdzību kopējais apjoms pērn bijis 339,9 miljoni eiro, kas nozīmē, ka vidēji vienā dienā apdrošinātāji saviem klientiem ir izmaksājuši zaudējumu atlīdzībās 929 tūkstošus eiro.

Apdrošināšanas prēmiju kopējais apjoms – 548,8 miljoni eiro – 2020. gadā ir bijis par 1,1% jeb 6,3 miljoniem eiro mazāks nekā 2019. gadā Tas atspoguļo pandēmijas radītās ekonomiskās krīzes ietekmi uz apdrošināšanu un citām nozarēm.

Prēmiju pieaugums bijis trīs lielajos apdrošināšanas veidos: dzīvības apdrošināšanā par 8,4%, veselības apdrošināšanā par 4,2% un īpašuma apdrošināšanā – par 2,7%.

"Pieaugumu dzīvības apdrošināšanā nodrošināja tikai jaunie mūža pensijas līgumi. Ja atrēķinām šo veidu, tad dzīvības apdrošināšanas prēmijās būtu kritums par 11%. Savukārt veselības apdrošināšanas pieprasījums ir stabils," stāsta LAA prezidents Jānis Abāšins.

Divi lielie auto apdrošināšanas veidi – sauszemes transporta īpašnieku CTA (iekļaujot OCTA) un KASKO – 2020. gadā piedzīvojuši ievērojamu prēmiju sarukumu pret iepriekšējo gadu, attiecīgi par 13,6% un 6,2%.

Proporcionāli lielākais prēmiju apjoma kritums bija ceļojumu apdrošināšanā – 42,8% pret 2019. gadu, kas ir likumsakarīgi laikā, kad ceļošana pandēmijas dēļ bija pilnīgi apturēta vai būtiski ierobežota.

Apdrošināšanas atlīdzībās kopumā klientiem pērn izmaksāti 339,9 miljoni eiro, kas ir par 7,1% jeb 26 miljoniem eiro mazāk nekā 2019. gadā.

Dzīvības apdrošināšanas atlīdzības pieaugušas par 8,3%, sasniedzot 87 miljonus eiro, veselības – par 2,6%, sasniedzot 71,3 miljonus eiro, KASKO – par 4,5%, sasniedzot 61,6 miljonus eiro.

No lielajiem apdrošināšanas veidiem atlīdzību kritums bijis sauszemes transporta īpašnieku CTA (iekļaujot OCTA) – par 1,3%, un īpašuma atlīdzināšanā – par 40,6%. Īpašuma atlīdzību kritums ir nozīmīgākais iemesls kopējam atlīdzību procentuālajam sarukumam, un to ietekmē 2019. gada viena rekordlielā īpašuma atlīdzības izmaksa (37 miljoni eiro).

Ceļojumu apdrošināšanā atlīdzību kritums ir proporcionāli mazāks nekā prēmiju kritums – tikai 12,8%, jo pandēmijas sākumposmā daudzi klienti saņēma apdrošināšanas atbalstu, lai atgrieztos mājās vai uzturētos ārzemēs, kamēr bija slēgtas robežas.

TOP 5 apdrošināšanas veidi Latvijā pēc parakstīto prēmiju apmēra:

Dzīvības apdrošināšana – 139,2 miljoni eiro (25,4% no tirgus, +8,4%)

Veselības apdrošināšana – 98,97 miljoni eiro (18% no tirgus, +4,2%)

Sauszemes transporta CTA – 89,87 miljoni eiro (16,4% no tirgus, -13,6%)

KASKO – 85,6 miljoni eiro (15,6% no tirgus, -6,2%)

Īpašuma apdrošināšana – 79,7 miljoni eiro (14,5% no tirgus, +2,7%)

TOP 5 apdrošināšanas veidi Latvijā pēc izmaksāto atlīdzību apmēra:

Dzīvības apdrošināšana – 87 miljoni eiro (25,6% no tirgus, +8,3%)

Veselības apdrošināšana – 71,3 miljoni eiro (21% no tirgus, +2,6%)

KASKO – 61,6 miljoni eiro (18,1% no tirgus, +4,5%)

Sauszemes transporta CTA – 56,6 miljoni eiro (16,6% no tirgus, -1,3%)

Īpašuma apdrošināšana – 45,2 miljoni eiro (13,3% no tirgus, -40,6%)