Pieprasījums pēc patēriņa kredītiem sarucis; dažas bankas samazinājušas likmes

Pieprasījums pēc patēriņa kredītiem laika periodā no 2020. gada augusta līdz 2021. gada janvārim ir mazinājies – par to liecina mazāks to patēriņa un pārējo aizdevumu apjoms, kuri izsniegti mājsaimniecībām uz jaunu kredītlīgumu pamata, jaunākajā Makroekonomisko norišu apskatā informē Latvijas Bankas eksperti.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Patēriņa kredītu procentu likme šajā periodā saglabājās svārstīga, tomēr dažas kredītiestādes īpaši 2020. gada pēdējā ceturksnī kļuva nedaudz pielaidīgākas un piedāvāja patēriņa kredītus ar zemākām procentu likmēm.

Patēriņa kredītu un pārējo aizdevumu mājsaimniecībām procentu likme (jaunajiem darījumiem eiro) pārskata periodā svārstījās no 9,6% līdz 11,9%.

Viena no četrām aptaujātajām Latvijas kredītiestādēm eirozonas banku veiktās kreditēšanas apsekojumā atzina, ka 2020. gada 4. ceturksnī samazināja pievienoto likmi patēriņa kredītiem un pārējiem aizdevumiem, samazinoties kredītiestādes finansējuma izmaksām un bilances ierobežojumiem.