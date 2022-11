Piešķir 300 tūkstošus eiro bezkontakta automazgātavu tīkla attīstībai

"SEB banka" ir piešķīrusi aizdevumu 300 tūkstošu eiro apmērā SIA "Auto Rings" bezkontakta automazgātavu tīkla "LaserWash 360 Plus" attīstībai.

SIA "Auto Rings" ir pirmais un šobrīd vienīgais uzņēmums Baltijas valstīs, kas piedāvā bezkontakta robotizēto automašīnu mazgāšanu ar ASV ražoto iekārtu "LaserWash 360 Plus", un viens no tirgus līderiem transportlīdzekļu uzkopšanas sfērā. Šobrīd Latvijā pieejamas piecas "LaserWash 360 Plus" stacijas – četras Rīgā un viena Ādažos.

Eksperti pasaulē atzīst, ka bezkontakta mazgāšana ievērojami samazina risku bojāt auto virsbūvi, skaidro SIA "Auto Rings" valdes loceklis Sergejs Upadiševs.

"SEB bankas" atbalsts ļaus uzņēmumam tuvākajos 18 mēnešos atvērt četras jaunas "LaserWash" bezkontakta automazgāšanas stacijas Rīgā un Mārupē, viņš atklāj.

"Viena no SEB bankas prioritātēm ir atbalstīt mazos un vidējos uzņēmumus viņu attīstībā. Šī brīža ekonomiskajā situācijā gandrīz puse jeb 47% Latvijas mazo un vidējo uzņēmumu nav gatavi papildu investīcijām, tāpēc jo īpaši novērtējam uzņēmumus, kuri izvēlas nevis nogaidīt, bet gan attīstīties un papildināt savu darbību ar inovatīviem risinājumiem, paplašinot pakalpojumu izvēles iespējas iedzīvotājiem," stāsta "SEB bankas" valdes loceklis Arnis Škapars. Kreditēšanas apjoms mazo un vidējo uzņēmumu segmentā šī gada deviņos mēnešos, salīdzinot ar pagājušo gadu, pieaudzis par 22%, sasniedzot 186 miljonus eiro.

Uz "LaserWash 360 Plus" bāzes ir izstrādāta unikāla mobilā kompleksa konstrukcija. Mazgāšanas process balstīts uz ūdens augstspiediena un secīgu speciālu ķīmisko līdzekļu pielietojumu. Lai nenodarītu kaitējumu apkārtējai videi, mazgāšanas komplekss ir aprīkots ar jaudīgu ūdens attīrīšanas iekārtu. Automašīnai iebraucot automazgātavā, tā tiek noskenēta, lai atbilstoši gabarītiem izvēlētos optimālus mazgāšanas režīmus.