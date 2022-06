Reinis Rubenis atkāpies no Kazahstānas 'ForteBank' valdes priekšsēdētāja amata

Kādreizējais Latvijas "Swedbank" valdes priekšsēdētājs Reinis Rubenis, kurš šā gada janvārī kļuva par Kazahstānas "ForteBank" valdes priekšsēdētāju, no šī amata atkāpies, vēsta Kazahstānas vietne "informburo.kz".

"Ģeopolitiskā situācija šogad ir ļoti mainījusies un apgrūtināja manas ģimenes pārcelšanos uz Kazahstānu. Un tas bija izšķirošais faktors, kas noteica manu grūto lēmumu priekšlaicīgi atkāpties no valdes priekšsēdētāja amata," citēts Rubenis.

Kā liecina Rubeņa publiskotā informācija "Facebook", Latvijā viņš atgriezīsies no 15. jūlija. "Kā vienā minūtē var izdzīvot veselu dienu, tā man jāsaka sešos mēnešos var izdzīvot veselu dzīvi. Es lepojos, ka Fortebankai pirmais pusgads ir bijis tik veiksmīgs kā nekad iepriekš - gan no Klientu piesaistes viedokļa, gan no izaugsmes praktiski visos rādītājos. Ceru arī, ka mans pienesums attiecībā uz redzējumu kā izglītot un rūpēties par ilgstpējīgu klientu finanšu veselību, par atbilstības, sankciju un AML jautājumiem, par riska politiku, utt. tiks turpināts un sekmīgi ieviests ikdienas praktiskajā apritē," ierakstā "Facebook" norāda Rubenis.

Viņš "Delfi Bizness" atzina, ka pagaidām nekādu konkrētu plānu, atgriežoties Latvijā, viņam vēl nav. "Esmu atvērts likteņa pavērsieniem un izvērtēšu jebkuru darba piedāvājumu," norādīja Rubenis.

2022. gada pirmajos piecos mēnešos "ForteBank" aktīvi palielinājās par 8%, kredītportfelis pieauga par 14,8% un tīrie ienākumi sasniedza 35 miljardus Kazahstānas tenges (74,495 miljonus eiro).

"Swedbank" pagājušā gada decembrī ziņoja, ka Rubenis, pēc pieciem pavadītiem gadiem Latvijas "Swedbank" valdes priekšsēdētāja amatā, to atstāj. Šā gada janvārī viņš kļuva par "ForteBank" valdes priekšsēdētāju.