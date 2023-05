Rietumu sankcijas 'iegriezušas' Krievijas naftas peļņai, uzskata pētnieki

Krievijas ieņēmumi no naftas eksporta šī gada pirmajā ceturksnī samazinājušies par gandrīz trešdaļu, apliecinot, ka Rietumu cenu griesti sāk atstāt ietekmi uz Maskavas tirdzniecību, liecina Kijevas Ekonomikas augstskolas apkopotie naftas pārdošanas dati.

Samazina peļņu

Krievijas ieņēmumi no jēlnaftas un rafinētajiem produktiem sasniedza 38,8 miljardus ASV dolāru pirmajā pilnajā ceturksnī pēc tam, kad G7 un ES decembrī ieviesa cenu griestus. 2022. gada pēdējos trīs mēnešos šie ieņēmumi sasniedza 54,5 miljardus ASV dolāru, raksta “The Financial Times”. Tiek lēsts, ka 75 procentus no krituma izraisa zemāki pārdošanas apjomi un lielākas cenu atlaides Krievijas jēlnaftai. Atlikušie 25% krituma bija saistīti ar zemākām pasaules cenām.

“Delfi Bizness” jau vēstīja, ka pērn Rietumu lielvalstis vienojās un decembrī stājās spēka ierobežojums, kas noteica, par kādu summu krievu naftu drīkst iepirkt. Cena tika noteikta 60 ASV dolāri par barelu jēlnaftas. Savukārt šogad ES, G7 un Austrālija vienojās ierobežot cenas arī Krievijas produktiem, kas ražoti no naftas.

Krievija februārī paziņoja par brīvprātīgu ražošanas samazināšanu, reaģējot uz to, ko Krievijas vicepremjers Aleksandrs Novaks nosauca par “kolektīvo rietumvalstu destruktīvo enerģētikas politiku”.

“Tā kā ES embargo ir pilnībā stājies spēkā, Krievijai ir kļuvis ļoti grūti novirzīt visu jūras jēlnaftu no vairs neesošā Eiropas tirgus,” sacīja Kijivas institūta vecākais ekonomists Bedžjamins Hilgenstoks.