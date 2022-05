'SEB banka' piešķir 444 tūkstošus eiro mēbeļu detaļu ražotājam 'AM Furnitūra'

Viens no lielākajiem mēbeļu sastāvdaļu ražotājiem un tirgotājiem Baltijā "AM Furnitūra" ieguldīs 540 tūkstošus eiro uzņēmuma attīstībā, iegādājoties jaunu ražošanas iekārtu. No kopējām izmaksām 444 tūkstoši eiro ir "SEB bankas" finansējums. Iegādājoties jaunās iekārtas, uzņēmums plāno palielināt saražotās produkcijas apjomus, informēja "SEB bankas" pārstāvji.

Uzņēmums galvenokārt nodarbojas ar mēbeļu detaļu vairumtirdzniecību, minimāli arī mazumtirdzniecību. Daļu produkcijas ( ap 26%) uzņēmums saražo pats, un galvenais noieta tirgus ir Latvija ( ap 85% saražotās produkcijas).

“Ar katru gadu pašu saražotās produkcijas apjomi pieaug,” saka “AM Furnitūra” uzņēmuma īpašnieks un valdes loceklis Aigars Lūks.

Viņš atzīst, ka šobrīd pieprasījums mēbeļu ražošanas nozarē ir ļoti augsts, tāpēc jaunu iekārtu iegāde palīdzēs uzņēmumam palielināt ražošanas jaudu, lai varētu klientiem nodrošināt ātrāku pasūtījumu izpildi, kā arī apgūt jaunus noieta tirgus.

"Ņemot vērā pasaules ģeopolitisko un ekonomisko situāciju, šobrīd lielākais izaicinājums ir materiālu piegādes ātrums, ierobežotā pieejamība un nemitīgais cenu kāpums, kas, bez šaubām, skar un ietekmē arī mūs. Neskatoties uz to, raugāmies nākotnes perspektīvā pozitīvi, plānojot uzņēmuma attīstību. Lai nodrošinātu klientiem ērtāku un raitāku servisu, šā gada beigās plānojam pārcelties uz plašākām telpām, kur zem viena jumta būs visas uzņēmuma struktūrvienības – ražošana, noliktava, kā arī mazumtirdzniecības veikals”, stāsta Lūks.

"SEB bankas" valdes loceklis Arnis Škapars atzīmē, ka kopumā banka nav mainījusi savu kreditēšanas pieeju – tā ir gatava finansēt dažādas nozares un dažāda lieluma projektus dažādos reģionos, ja vien uzņēmuma biznesa modelī redzama dzīvotspēja un ilgtspējīga attīstība. "Lai arī šobrīd ir liela nenoteiktība un nevaram ignorēt ārējos apstākļus, katrā projektā kopā ar klientu cenšamies apzināt visus riskus un iespējamos scenārijus, kā nodrošināt projekta realizāciju, ja rodas kādi sarežģījumi," saka Škapars.

“AM Furnitūra” ir viens no lielākajiem mēbeļu sastāvdaļu ražotājiem un tirgotājiem Baltijā un pazīstams inovatīvu produktu ražotājs Ziemeļeiropā. Uzņēmums savu darbību uzsāka 1998. gadā. "Lursoft" informācija liecina, ka uzņēmuma vienīgais īpašnieks ir Aigars Lūks.