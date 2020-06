Turpmāk kredītreitingā lielāka loma būs personu parādiem nefinanšu iestādēm

No trešdienas, 17. jūnija, AS "Kredītinformācijas birojs" (KIB) privātpersonu kredītriska aprēķinam izmantos jaunu statistiskas modeli. Jaunais kredītreitings precīzāk prognozēs personas maksātspēju tuvākā gada laikā, informē KIB.

"Esam pabeiguši ap trīs miljoniem privātpersonu kredītsaistību analīzi un konstatējuši papildu pazīmes, kas palīdz precīzāk noteikt procentuālo varbūtību riskam, ka persona varētu kavēt maksājumus nākamo 12 mēnešu laikā. Turpmāk privātpersonas kredītreitinga aprēķina formulā būs lielāka nozīme tiem parādiem, kas izveidojušies personai, piemēram, pie komunālo pakalpojumu sniedzējiem, degvielas pārdevējiem, elektrības un citu pakalpojumu sniedzējiem", uzsver KIB valdes loceklis Intars Miķelsons.

Faktorus, kuriem ir visnozīmīgākā ietekme uz Latvijas kredītņēmēju spēju sekmīgi kārtot uzņemtās saistības var apvienot trīs lielās grupās.

Kredītņēmēja vecums

Jo vecāks ir kredītņēmējs, jo labāka ir tā maksāšanas disciplīna. "Kredītsaistību analīze laika periodā no 2017. līdz 2020. gadam parādīja, ka kredītņēmēji, kuriem ir 60 un vairāk gadu, kavē kredītmaksājumus piecas reizes mazāk par divdesmitgadīgiem kredītņēmējiem", teic KIB valdes loceklis.

Kredītsaistību veidi

Svarīgs ir fakts, kādi ir jau esošo saistību veidi, kad kredītņēmējs uzņemas jaunas saistības, t.i., vai personai ir kredītkartes vai kredītlīnijas un kāds ir to izlietotais apjoms u.c. Personas, kuras ilgstoši izmanto gandrīz 100% no tai piešķirtās kredītlīnijas, kavē kredītmaksājumus divas reizes biežāk nekā personas, kuras vidējais mēneša atlikums ir 50% no piešķirtā kredītlimita, secināts kredītbiroja veiktajā datu analīzē.

Pārmērīga aizņemšanās

Reitingu lielā mērā ietekmē arī daudzi patēriņa kredīti pie dažādiem kredītdevējiem, liels skaits kredītvēstures pieprasījumu no kreditoriem, vēsturiskās kredītsaistības, nodokļu un komunālo pakalpojumu maksājumu parādi, u.c. radītāji.

Jaunais kredītreitings aizstās pašreiz izmantoto modeli, un esošajiem "manakreditvesture.lv" abonentiem kredītreitings tiks nomainīts automātiski. Līdz šim vairāk kā 50 tūkstoši privātpersonas ir reģistrējušās, lai regulāri pārbaudītu savas kredītvēstures datus portālā.