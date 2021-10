Vājie Ķīnas ekonomikas rādītāji ietekmē akciju cenas

Akciju cenas ASV un Eiropas biržās pirmdien mainījās dažādos virzienos, tirgiem reaģējot uz datiem par Ķīnas iekšzemes kopprodukta (IKP) pieauguma palēnināšanos un bažījoties par inflācijas ietekmi uz uzņēmumu peļņu.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Volstrītas indekss "Dow Jones Industrial Average" nedaudz kritās, bet indeksi "Standard & Poor's 500" un "Nasdaq Composite" pieauga, ko sekmēja investoru optimisms par šonedēļ gaidāmiem "Procter & Gamble", "Netflix", "Tesla" un citu uzņēmumu peļņas rezultātiem.

"Es domāju, ka ir nedaudz vairāk optimisma par trešā ceturkšņa peļņas sezonu pēc pagājušās nedēļas, un tas uzmundrina tirgu," sacīja "Baird" investīciju stratēģijas analītiķis Ross Meifīlds.

Eiropas biržu indeksi kritās, bet Āzijas akciju tirgos nebija noteiktas tendences, investoriem reaģējot uz vājiem Ķīnas ekonomikas datiem.

Ķīnas IKP šī gada trešajā ceturksnī salīdzinājumā ar pagājušā gada jūliju-septembri pieauga par 4,9%, liecina pirmdien publiskoti oficiālās statistikas dati. Pirmajā ceturksnī Ķīnas ekonomika pieauga par 18,3%, bet otrajā ceturksnī IKP kāpums bija 7,9%.

ASV biržu indekss "Dow Jones Industrial Average" pirmdien kritās par 0,1% līdz 35 258,61 punktam, indekss "Standard & Poor's 500" kāpa par 0,3% līdz 4486,46 punktiem, bet indekss "Nasdaq Composite" palielinājās par 0,8% līdz 15 021,81 punktam.

Londonas biržas indekss FTSE 100 pirmdien kritās par 0,4% līdz 7203,83 punktiem, Frankfurtes biržas indekss DAX 30 samazinājās par 0,7% līdz 15 474,47 punktiem, bet Parīzes biržas indekss CAC 40 saruka par 0,8% līdz 6673,10 punktiem.

Ņujorkas biržas elektroniskajā tirdzniecībā WTI markas jēlnaftas cena pirmdien pieauga par 0,2% līdz 82,44 ASV dolāriem par barelu. "Brent" markas jēlnaftas cena Londonas biržā samazinājās par 0,6% līdz 84,33 dolāriem par barelu.

Eiro vērtība pret ASV dolāru pirmdien pieauga no 1,1601 līdz 1,1613 dolāriem par eiro, britu mārciņas vērtība pret ASV dolāru kritās no 1,3751 līdz 1,3728 dolāriem par mārciņu, bet ASV dolāra vērtība pret Japānas jenu palielinājās no 114,22 līdz 114,29 jenām par dolāru. Eiro vērtība pret britu mārciņu pieauga no 84,37 līdz 84,56 pensiem par eiro.