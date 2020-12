40% uzņēmumu piecu gadu laikā katru desmito darbinieku varētu aizstāt ar mākslīgo intelektu vai automatizāciju

Uzņēmumi izjūt prasmīgu darbinieku trūkumu IT jomā, kas traucē tiem pilnvērtīgi sekot līdzi tirgus pārmaiņām un vajadzībām – tā norāda 65% respondentu "KPMG Latvijā" veiktajā IT vadītāju aptaujā Baltijas valstīs.

Funkcijas, kas visvairāk cieš no prasmīgu darbinieku trūkuma, ir biznesa analīze (51%), izmaiņu vadība (31 %), kā arī lielie dati un analītika (31%).

"Covid – 19 pandēmija ir paātrinājusi gan iekšējos, gan ārējos uzņēmumu digitālās transformācijas procesus. Izgaismojusies virkne neatliekami risināmo jautājumu – infrastruktūras pieejamība, kad pieaug klientu apkalpošanas apjoms digitālajā vidē, drošība un privātums un citi," norāda "KPMG" Latvijā IT konsultāciju pakalpojumu vadītājs Kaspars Iesalnieks.

40% respondentu uzskata, ka turpmāko piecu gadu laikā katru desmito darbinieku varētu aizstāt ar mākslīgo intelektu vai automatizāciju, bet vairāk nekā puse (53%) aptaujāto norāda, ka šī daļa varētu būt pat lielāka. Tikai retais (7%) uzskata, ka automatizācija un mākslīgais intelekts neaizstās esošo darbaspēku nekādā mērā.

Līdz ar uzņēmumu digitālo transformāciju un automatizāciju radīsies arī jaunas profesijas. Tā, piemēram, "KPMG Global" un "Harvey Nash" "CIO Survey 2020" pētījumā iezīmējas tādi jauni amati kā robotu gans (Robot Shepherd), datu kurators (Data Curator), čatbotu vadītājs (Chatbot Manager) un daudzas citas.

"Uzņēmumi apzinās, ka perspektīvā lētāk un efektīvāk būs daļu procesu vai funkciju automatizēt. To ietekmēs gan nepieciešamība pēc ātras un kvalitatīvas noteiktu darbību veikšanas, gan arī ierobežoto cilvēkresursu pieejamība tirgū. Uzņēmumiem būs primāri jāizvērtē esošo darbinieku kompetences un jāveic apmācības jomās, kurās zināšanas un prasmes pietrūkst. Vienlaikus aptaujas dati liek secināt, ka pāreja uz automatizāciju noritēs pakāpeniski – sākumā automatizējot uzņēmuma darbības funkcijas, kas ir monotonas un samērā viegli automatizējamas," piebilst Iesalnieks.

Aptaujas dati rāda, ka uzņēmumi arī palielina IT jomai atvēlētos finanšu līdzekļus – proti, katrs otrais (49%) uzņēmums norāda, ka nākamajā gadā IT budžets tiks palielināts, katrs trešais jeb 33% – ka tas paliks nemainīgs, un tikai 18% – ka IT budžets nākamajā gadā tiks samazināts. "Uzticamība ir jaunās realitātes valūta, un IT vadītājiem šīs uzticamības nodrošināšanā ir milzīga loma. Saskaņā ar Global CIO Survey 2020 aptauju redzam, ka galvenās jomas, kurās uzņēmumi investē, ir drošība un datu aizsardzība, sistēmas un tehnoloģijas, kas uzlabo klientu pieredzi un iesaisti, kā arī investīcijas infrastruktūrā, mākoņrisinājumos," skaidro Iesalnieks.

"IT vadītāju aptauju Baltijā 2020" tika veikta šī gada vasarā interneta vidē Latvijā un Igaunijā.