500 lielāko Centrālās un Austrumeiropas uzņēmumu vidū – sešas Latvijas kompānijas

Starptautiskā kredītrisku apdrošinātāja "Coface" veidotajā Centrālās un Austrumeiropas 500 lielāko uzņēmumu reitingā, kas publiskots novembrī, iekļauti 38 uzņēmumi no Baltijas – 6 no Latvijas, 6 no Igaunijas un 26 no Lietuvas.

Kopumā dati par Top 500 uzņēmumu peļņas rādītājiem liecina, ka pandēmijai bijusi liela ietekme un, salīdzinot ar 2019. gadu, 2020. gadā kopējā to peļņa samazinājusies par 3,3%, sasniedzot 667 miljardus eiro.

Līdzīgi kā iepriekšējos gados vadošās nozares ir minerālu, ķīmisko vielu, naftas, plastmasas ražošana, farmācija, automobiļu rūpniecība, transports un nespecializētā tirdzniecība. Topā iekļauto Baltijas kompāniju vidū dominē tirdzniecības un vairumtirdzniecības uzņēmumi.

Katru gadu "Coface" veido Centrālās un Austrumeiropas (CEE) reģiona lielāko uzņēmumu Top 500, kurā vērtē to sniegumu iepriekšējā kalendārajā gadā. Top 500 sniedz ieskatu reģiona ekonomisko aktivitāšu tendencēs un prognozē attīstību nākotnē. Salīdzināti tiek arī Top 500 lielāko uzņēmumu peļņas rādītāji, kas pērn uzrāda ievērojamu Covid-19 pandēmijas radīto ietekmi, bet vienlaikus arī liecina par uzņēmumu pielāgošanos jaunajiem apstākļiem.

"CEE reģiona valstu ekonomikas ir adaptējušās pandēmijas radītajiem izaicinājumiem, kas tomēr jūtami bremzēja pozitīvu uzņēmumu attīstību. 500 lielākie reģiona uzņēmumi 2020. gadā piedzīvojuši krietnu samazinājumu gan apgrozījuma, gan peļņas rādītāju ziņā. Tomēr vienlaikus reitingi liecina arī par reģiona izaugsmes potenciālu un spēju pretoties grūtībām," saka "Coface Baltics" vadītājs Mindaugas Sventickas.

CEE Top 500 iekļauti 38 Baltijas valstu uzņēmumi – 6 no Latvijas, 6 no Igaunijas un 26 no Lietuvas. Salīdzinot ar 2019. gadu, 2 Latvijas uzņēmumi topu ir atstājuši, Igaunija saglabājusi esošo uzņēmumu skaitu topā, toties no Lietuvas topam pievienojušies 7 jauni uzņēmumi.

Raugoties uz reitingiem, visi Latvijas uzņēmumi topā ir pakāpušies uz augstākām pozīcijām, izņemot elektroenerģijas ražošanas un tirdzniecības uzņēmumu "Latvenergo", kas piedzīvojis nelielu kritumu no 263. uz 267.vietu. Starp Latvijas uzņēmumiem visaugstāk topā ierindojas IT produktu vairumtirgotājs "Elko Grupa" (77. vieta), ķīmisko produktu ražotājs "Uralkali Trading" (89. vieta) un mazumtirdzniecības uzņēmumi "Rimi Latvia" (214. vieta), kam seko "Maxima Latvia" (225. vieta) un metālapstrādes uzņēmums "Severstal Distribution" (294.vieta).

Augstākās pozīcijas Top 500 Igaunijas uzņēmumu vidū ieņem investīciju un holdinga kompānija "Investeeringud OÜ" (223. vieta), bet no Lietuvas – "Maxima Grupe UAB" (19. vieta). Ievērojamu kāpumu augšup piedzīvojis arī Lietuvas uzņēmums "Vilniaus Prekyba UAB", kas topā ieņem 11. vietu un ierindojas visaugstāk starp visiem Baltijas valstu uzņēmumiem.

Arī 2020. gadā Polija stabili ieņem pirmo vietu gan kompāniju kopskaita ziņā (32.2% no visiem topā iekļautajiem uzņēmumiem nāk no Polijas), gan pēc valstu reitingiem. Kaut arī pandēmija ir atstājusi ietekmi arī uz Polijas uzņēmumiem, tiem joprojām ir lielākie apgrozījuma rādītāji reģionā – kopā 1.6 miljardi eiro. Arī nozaru dažādības ziņā, Polija CEE reģionā ir līdere – topā pārstāvēti Polijas uzņēmumi no ķīmisko un minerālvielu ražotājiem, naftas un plastmasas produktu ražotāji un farmācijas uzņēmumi.

Tāpat kā iepriekšējā kalendārajā gadā, arī 2020. gadā vadošās nozares veido gandrīz 54% no kopējo ieņēmumu rādītājiem. Jau ierasts, ka CEE Top 500 lielākā pārstāvētā nozare ir ķīmisko un minerālvielu ražošana, naftas un plastmasas produktu ražošana un farmācija. Par spīti peļņas kritumam, arī 2020. gadā šo nozaru pārstāvēto 89 kompāniju ieņēmumi bija 133.9 miljardi eiro. Vienlaikus šajā sektorā piedzīvots arī lielākais kompāniju skaita kritums – 8 kompānijas topu ir atstājušas.

Otrā vadošā nozare Top 500 ir automobiļu rūpniecība un transports – topā to pārstāv 84 uzņēmumi (16,8%, kas ir par 5 uzņēmumiem mazāk kā iepriekš). Ieņēmumi šajā nozarē ir samazinājušies (-9.7%), bet tīrās peļņas rādītāji ievērojami krituši (-61.3%).

"Covid-19 ierobežojumu dēļ jaunu automašīnu tirdzniecība pasaulē samazinājās par 13.8%, tas bija sevišķi jūtams Eiropā. Tomēr, pateicoties iepriekšējos gados veiktajām investīcijām, šī nozare ir konkurētspējīga CEE reģionā un jau šobrīd sāk uzrādīt augšupejošas tendences," stāsta M. Sventickas.

Tirdzniecības sektors kā trešā vadošā industrija Top 500 ir pārstāvēta ar 70 uzņēmumiem (par 3 mazāk nekā iepriekš). Polijā joprojām ir vislielākais patēriņa tirgus CEE reģionā un tajā atrodas arī nozares vadošie uzņēmumi – "Jeronimo Martins Polska" un "Eurocash".

Kā atzīst Sventickas, CEE reģiona izaugsme 2020. gadā bija iespējama pateicoties mājsaimniecību patēriņam, kas 2020. gada otrajā pusē atgriezās jau pavisam stabilā līmenī. Lielāko uzņēmumu apgrozījums katrā industrijā ir audzis par 102 miljardiem eiro (+9.6% ir augstākais pieaugums starp visiem sektoriem), un uzņēmumiem ir izdevies sasniegt arī zināmus rekordus tīrās peļņas rādītājos, kaut nelielus (+2.7%), bet tomēr.